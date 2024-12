Cinco serviços de urgência vão estar encerrados este sábado e domingo, nas valências de pediatria, ginecologia e obstetrícia, de acordo com as escaladas do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo a mesma informação de sexta-feira à noite, o portal do SNS indica que estarão encerradas as seguintes urgências: Obstetrícia do Hospital de Portimão, Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Vila Franca de Xira, Pediatria do Hospital Beatriz Ângelo (Loures), Obstetrícia e Ginecologia do Hospital das Caldas da Rainha e Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Santo André (Leiria).

Haverá ainda serviços a funcionar com restrições.

Reservado para as urgências internas e casos referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS24 (808242424) estará o Hospital de Cascais Dr. José de Almeida, entre as 00:00 e as 24:00, nas valências de Ginecologia e Obstetrícia, bem como o Amadora/Sintra, em Pediatria (00:00 — 08:00 e 20:00 — 24:00) e em Ginecologia e Obstetrícia(00:00-24:00).

Na mesma situação vai estar a urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Francisco Xavier (00:00 — 24:00), do Beatriz Ângelo, do Hospital de Abrantes, do Hospital de Santa Maria (Lisboa) e do Centro Materno Infantil do Norte, no mesmo horário.

A urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Garcia de Orta (Almada) vai receber apenas casos referenciados pelo CODU/INEM, entre as 00:00 e as 24:00, assim como o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

No total, estarão abertas cerca de 190 urgências.

Os serviços de saúde recomendam que os utentes liguem sempre para o número 808242424 antes de se dirigirem à urgência.