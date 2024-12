Era o primeiro troféu da temporada. Sporting e Sp. Braga discutiam a Supertaça de futsal num Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim completamente esgotado e mediam forças numa final que serve para sempre para analisar o ponto de ebulição das equipas no arranque da época — e os minhotos levaram a melhor, vencendo os leões e alcançando a primeira Supertaça da história do clube.

O jogo, porém, começou ainda antes do apito inicial. Este foi já o terceiro encontro entre Sporting e Sp. Braga na atual temporada, depois da goleada dos leões para o Campeonato e o empate na Liga dos Campeões, e a verdade é que a partida europeia deixou os ânimos intensos e exaltados para a Supertaça deste sábado.

“Queremos sempre jogar bem, cientes de que o que importa é vencer. Gostamos de ganhar, mas queremos fazê-lo a jogar bem e proporcionar um espetáculo agradável. Queremos aliar isso à vitória. Vamos tentar impor o nosso ritmo e usar as nossas armas para sairmos com a vitória. É um rival forte em todos os sentidos, que individual quer coletivamente”, explicou Nuno Dias, que falhou a conquista do 30.º troféu como treinador do Sporting depois de ter sido tetracampeão nacional na temporada passada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A eficácia é uma componente importante do jogo, mas para sermos eficazes temos de fazer muitas coisas bem. Teremos de ser altamente consistentes e essa assertividade também tem de estar presente no âmbito defensivo, procurando travar o Sporting. A dificuldade é anular aquilo que esta equipa consegue criar do ponto de vista coletivo e individual”, atirou Joel Rocha, que na época anterior levou o Sp. Braga até à conquista da primeira Taça de Portugal da história do clube, ao vencer precisamente o Sporting na final.

Assim, Nuno Dias apostava em Henrique Rafagnin, João Matos, Merlim, Taynan e Sokolov no cinco inicial, enquanto que Joel Rocha apostava em Dudu, Tiago Sousa, Ygor Mota, Fábio Cecílio e Tiago Brito. O Sporting poderia ter inaugurado o marcador logo a abrir, com um remate de Sokolov que falhou o alvo, mas a verdade é que o Sp. Braga não demorou a responder e viu Tiago Brito aparecer ao segundo poste a desviar ao lado.

A primeira parte avançou de forma muito equilibrada, com várias oportunidades junto das duas balizas, e acabaram mesmo por ser os minhotos a marcar primeiro: na sequência de um livre, Ygor Mota atirou forte e rasteiro e bateu Henrique, colocando o Sp. Braga a ganhar. O empate, porém, pouco ou nada demorou. Zicky recebeu, aguentou a pressão de Tiago Sousa e atirou de pé direito para recuperar a igualdade. Ao intervalo, num resultado que respeitava o equilíbrio do jogo, a Supertaça estava empatada.

O Sporting teve três ocasiões para carimbar a reviravolta no arranque da segunda parte, com o guarda-redes Dudu a tornar-se crucial, mas a verdade é que foi mesmo o Sp. Braga a demonstrar eficácia. Num contra-ataque letal, Tiago Brito rematou de baixo para cima e colocou os minhotos novamente na frente do marcador. Nuno Dias apostou no guarda-redes avançado na ponta final, com Merlim a desempenhar a função, mas a verdade é que o resultado já não voltou a mudar.

O Sp. Braga venceu o Sporting na Póvoa de Varzim e conquistou a Supertaça de futsal pela primeira vez, sucedendo ao Benfica, repetindo a vitória contra os leões na final da Taça de Portugal da temporada passada e tornando-se a primeira equipa que não Sporting ou Benfica a levantar o troféu desde 2005.