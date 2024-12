Oito pessoas foram hospitalizadas por intoxicação de monóxido de carbono na sequência de uma fuga de gás numa habitação na Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, adiantou à Lusa fonte dos bombeiros.

O alerta para a ocorrência foi dada pelas 21:12 de sexta-feira, para uma fuga de gás numa habitação onde estavam 11 pessoas, referiu Vítor Coelho, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso.

As 11 pessoas foram retiradas da habitação e avaliadas no local, com oito a serem transportadas para o hospital de Braga pelas equipas de socorro, detalhou a mesma fonte.

As vítimas, que apresentavam sinais de intoxicação, como vertigens, tonturas ou náuseas, foram consideradas feridos ligeiros, disse ainda Vítor Coelho.

No local, os bombeiros detetaram elevados níveis de monóxido de carbono e procederam ao corte de gás e de energia.

Além dos bombeiros da Póvoa de Lanhoso, estiveram no local elementos da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga e da GNR.