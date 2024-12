Se nas últimas épocas houve uma luta a três por quase todas as decisões nacionais, a temporada de 2024/25 trazia uma mudança de paradigma a abrir: o Benfica reforçou-se para ter mais armas para conquistar o tetra, o FC Porto melhorou o plantel para poder recuperar o título, o Sporting partiu quase do zero com o regresso de Luís Magalhães para liderar um grupo quase novo. Foi isso que fez a diferença nos meses iniciais, com os portistas a vencerem a Supertaça, os encarnados a somarem por triunfos os jogos realizados na Liga entre a participação na fase de grupos da Liga dos Campeões e os leões a terem dificuldades entre o desaire com o Esgueira, cinco derrotas na Taça Europa e a derrota no clássico com os dragões. Agora chegava o primeiro dérbi, entre a confirmação do arranque dos campeões e as tentativas de melhoria dos verde e brancos.

“Vamos preparar o jogo com o Sporting como preparamos os outros jogos, não é diferente daquilo que fazemos em termos de plano estratégico. Olhamos para a outra equipa, tentamos perceber estão os pontos fortes e pontos que podemos explorar mais. Sei que é um dérbi e normalmente tem mais emoções à sua volta mas o que é importante é continuarmos a trabalhar e a melhorar. É importante a equipa estar em primeiro, apesar dessas dificuldades que temos tido ao nível da ausência de jogadores. Os que estão disponíveis têm dado uma resposta fantástica. Dão o passo em frente. Temos de continuar a ganhar, basicamente isso. A equipa dá sempre tudo o que tem dentro de campo. Não é uma semana normal pelo Natal, mas não é para nós nem para a outra equipa. Isso é uma condicionante à qual temos de nos ajustar”, frisara Norberto Alves, técnico de uma equipa encarnada que chegava ao dérbi com uma série de três vitórias consecutivas.

“Vai ser um jogo muito complicado frente a uma equipa muito forte, que é tricampeã nacional, que está muito bem construída e que tem todos os jogadores muito bem rotinados porque trabalham há vários anos com o mesmo treinador. Vai ser um encontro muito difícil de jogar mas tentámos prepará-lo o melhor que sabemos para podermos fazer uma boa prestação. Eles já jogam quase de olhos fechados, ao contrário de nós porque fizemos uma equipa praticamente do zero novamente. Teremos essa desvantagem mas esperamos que não seja muito notória, que façamos um bom jogo e que o consigamos equilibrar até à fase final para termos a possibilidade de ganhar”, referira Luís Magalhães, treinador de um conjunto verde e branco que foi totalmente renovado esta temporada com o regresso do ex-campeão.

Os leões confiavam sobretudo no acrescento que Cat Barber, antigo jogador do FC Porto, conseguiu dar à equipa para tentar minimizar o favoritismo teórico do Benfica, que ganhou dois dos três dérbis da última temporada (um no Campeonato, outro na meia-final da Taça Hugo dos Santos) e levava sete triunfos nos derradeiros nove duelos com o Sporting. Agora, somou o oitavo. E somou de forma inequívoca, disparando na segunda parte do encontro depois de dois quartos iniciais equilibrados que “enganaram” a realidade.

Os visitados entraram a todo o gás na partida, tentando aumentar logo o ritmo de jogo para aproveitarem as maiores rotinas e criarem um fosso em relação aos leões. Com três triplos à mistura e Trey Dreschel em plano de destaque, o Benfica chegou rapidamente aos oito pontos de vantagem (13-5) mas o Sporting conseguiu agarrar-se à partida, com Isaiah Armwood e Barber a terem três lançamentos longos seguidos que fizeram o empate a 18 antes do 22-22 no final do primeiro período. O aumento da agressividade defensiva dos leões, que coincidiu com uma quebra de percentagem de lançamento dos encarnados, colocou os visitantes pela primeira vez na frente, chegando mesmo aos cinco pontos de avanço a meio do segundo período (27-32) antes de nova reversão na superioridade em campo, com o Benfica a fechar melhor e na frente por 41-35.

O segundo tempo acabou por ser determinante para contar em definitivo a história do jogo: o Sporting foi falhando lances livres em série, perdendo a oportunidade de empatar de novo a partida numa fase menos conseguida do Benfica, Broussard mostrou mão quente de fora e o avanço disparou para 11 pontos como não tinha havido ainda na partida (50-39), quebrando de vez a resistência de uma formação leonina que teve de seguida outra dor de cabeça chamada José Silva, a desequilibrar com dois triplos que colocaram a vantagem no final do terceiro período em 65-47. A diferença permitiu que ambas as equipas fossem rodando alguns dos principais jogadores, sendo que até aí, e mesmo com algumas ausências por questões físicas, o Benfica foi sempre melhor, com os minutos a passarem em festa no Pavilhão da Luz até ao triunfo por 81-64.