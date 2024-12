A defesa pública de Elon Musk quanto ao programa de vistos H1-B, que permite atrair trabalhadores estrangeiros com qualificações específicas, abriu fissuras na base de apoio de Donald Trump, particularmente junto dos seus apoiantes mais acirradamente anti-imigração. O presidente eleito dos EUA, contudo, defendeu numa entrevista publicada este sábado a manutenção do programa, dizendo-se fã e beneficiário do mesmo enquanto empresário.

“Sempre gostei dos vistos, sempre fui a favor dos vistos. É por isso que os temos “, afirmou Trump ao The New York Post. Tais declarações surgem não obstante Trump ter tentado restringir o acesso ao programa durante o seu primeiro mandato presidencial, considerando-o “injusto” para os trabalhadores norte-americanos.

Agora, nas vésperas de voltar ao cargo, Trump admite até que recorreu à atração de estrangeiros com qualificações na sua qualidade de empresário. “Tenho muitos vistos H-1B nas minhas propriedades. Sempre acreditei no H-1B. Utilizei-o muitas vezes. É um ótimo programa”, defendeu.

O posicionamento de Trump quanto este tema coloca-o ao lado de Elon Musk, um dos seus mais importantes apoiantes e que se tem aproximado cada vez mais da esfera presidencial nos últimos meses. O magnata — dono da construtora automóvel Tesla e da rede social X — prometeu esta sexta-feira entrar em “guerra” para defender o programa de vistos para trabalhadores estrangeiros do sector tecnológico.

Musk — ele próprio um imigrante sul-africano que beneficiou de um visto H-1B antes de se naturalizar como cidadão norte-americano — motivou acaloradas discussões na sua própria rede social junto de membros do movimento Make America Great Again de apoio a Trump. A clivagem ocorreu com os “tech bros” — empresários da área tecnológica que se têm aproximado do presidente eleito — de um lado e os ativistas anti-imigração e nacionalistas de extrema-direita do outro.

Em causa está o facto dos empresários tecnológicos considerarem essencial a atração de mão de obra especializada e menos dispendiosa para posições difíceis de preencher. Pelo contrário, os opositores afirmam que tal postura prejudica os trabalhadores americanos que querem competir pelos mesmos cargos.

Esta divisão foi agudizada pela nomeação de Sriram Krishnan, um investidor de capital de risco indiano-americano, para conselheiro para a inteligência artificial, com os opositores a esta escolha a alertarem que este teria assim influência nas políticas de imigração da nova administração Trump.