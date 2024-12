O caso remete para 18 de dezembro, quando um homem foi detido na cidade de Grand Junction, no estado do Colorado, por suspeita de crimes motivados por preconceitos, agressão em segundo grau e assédio, escreve o The Guardian. O suspeito terá perseguido e agredido um jornalista por este ser oriundo das ilhas do Pacífico, segundo a documentação legal entretanto divulgada.

Um depoimento judicial revela que tudo terá começado junto a um semáforo, quando Patrick Thomas Egan, o alegado agressor, parou o seu táxi junto a Ja’Ronn Alex, repórter da emissora televisiva local KKCO/KJCT que se encontrava numa deslocação de trabalho. Egan terá gritado a Alex “és ao menos um cidadão americano? Esta agora é a América de Trump! Sou um fuzileiro naval e fiz um juramento para proteger este país de pessoas como tu!”

Ter-se-á seguido uma perseguição durante 64 quilómetros até à estação de Alex, aponta a agência Associated Press, quando Egan correu para junto do repórter e pediu para ver a sua identificação. O agressor terá então feito uma chave ao jornalista, prendendo-o pelo pescoço. “Começou a estrangulá-lo”, lê-se no depoimento, sendo que a dada altura Alex começou a perder os sentidos.

O ato não só foi presenciado por várias testemunhas — inclusive colegas de Alex que tentaram ajudá-lo — como foi parcialmente captado num vídeo de vigilância. Por estas ações, Egan deverá comparecer em tribunal a 2 de janeiro para verificar se foram apresentadas acusações formais.

Como escreve o The Guardian, citando um relatório da ONG Freedom of the Press Foundation, este incidente é apenas mais um a somar-se aos 75 atos de agressões reportados sobre jornalistas nos EUA desde o início do ano, representando um aumento de 70% face a 2023.

O mesmo jornal denota que um inquérito recente a jornalistas que frequentam ações de formação em matéria de segurança revelou que 36% dos inquiridos afirmaram ter sido ameaçados ou sofrido violência física e 28% referiram ameaças ou ações legais — ou seja, sensivelmente um em cada três e um em cada quatro, respetivamente.