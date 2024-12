A Juventus empatou este domingo a dois golos na receção à Fiorentina, na 18.ª jornada da Liga italiana de futebol, num jogo marcado por uma interrupção devido a cânticos racistas dos adeptos ‘viola’ dirigidos ao avançado sérvio Dusan Vlahovic.

O árbitro Maurizio Mariani interrompeu o jogo aos sete minutos e chamou os dois capitães para os informar que o jogo estava suspenso, a que se seguiu uma mensagem de apelo no sistema sonoro do estádio aos espetadores para pararem com os cânticos racistas e discriminatórios.

As duas equipas voltaram a reunir-se no círculo central, antes de o jogo ser retomado após alguns minutos de interrupção.

Os adeptos da Fiorentina lançaram insultos visando Vlahovic, que já tinha sido alvo do mesmo tratamento por parte dos ultras da equipa de Florença na época passada, a quem não perdoaram a sua saída do clube ‘viola’ para a Juventus em janeiro de 2022, por 75 milhões de euros.

A Juventus esteve por duas vezes na frente do marcador, mas permitiu que a Fiorentina recuperasse em ambas, deixando fugir dois pontos em mais um empate, o 11.º que soma na Serie A.

O médio francês Khephren Thuram, da Juventus, inaugurou o marcador aos 20 minutos, a aproveitar um ‘buraco’ que se abriu na defensiva ‘viola’, mas Moise Kean, aos 38, restabeleceu a igualdade, de cabeça após passe do médio francês Yacine Adli, mas não festejou por respeito aos adeptos da ‘Juve’, clube no qual formado e que representou como sénior.

No início da segunda parte, aos 48 minutos, Thuram ‘bisou’, após assistência do médio neerlandês Teun Koopmeiners, vantagem que se manteve até ao minuto 87, altura em que uma perda de bola do defesa da casa Andrea Cambiaso permitiu ao avançado Riccardo Sotil silenciar os adeptos ‘bianconeri’ com um pontapé magnífico, a fazer a bola entrar no ângulo superior esquerdo da baliza da Juventus.

O internacional português Francisco Conceição jogou os 90 minutos pela ‘vecchia signora’ e esteve à beira de dar a vitória à sua equipa ao minuto 90+1, numa incursão na área, mas o guarda-redes espanhol David de Gea negou-lhe o golo com uma excelente defesa.

Horas antes deste jogo, o Nápoles venceu na receção ao Veneza e voltou a encostar-se à Atalanta na liderança da Serie A, graças a um golo de Giacomo Raspadori, aos 79 minutos, num lance com intervenção do ex-benfiquista Devid Neres.

A 18.ª jornada abriu com a receção da Udinese ao Torino, partida entre duas formações do meio da tabela, que terminou com um empate a dois golos.

A Atalanta lidera o campeonato, com 41 pontos, a par do Nápoles, seguidos pelo Inter de Milão, com 40 (menos um jogo), pela Lazio, com 35, e pela Fiorentina e a Juventus, ambos com 32, mas a equipa ‘viola’ tem menos um jogo.