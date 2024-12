Morreu, aos 100 anos, o ex-Presidente dos EUA Jimmy Carter

Em atualização

Morreu este domingo, aos 100 anos, o ex-Presidente dos EUA Jimmy Carter, de acordo com o Washington Post.

Jimmy Carter foi o 39.° Presidente dos Estados Unidos. Recebeu, em 2002, o Prémio Nobel da Paz. Tinha completado 100 anos a 1 de outubro.

O Washington Post atribui a notícia da morte ao filho, James E. Carter III (“Chip”), que não revelou a causa do falecimento. Em fevereiro de 2023, o Centro Carter, uma organização sem fins lucrativos fundada em 1982 pelo ex-Presidente, revelava em comunicado que Carter iria pôr fim aos tratamentos pelos quais tinha passado nos anos anteriores, depois de lhe ter sido diagnosticada uma forma agressiva de cancro da pele, que se alastrou ao fígado e ao cérebro. Estava, desde então, a receber cuidados paliativos.

Jimmy Carter morreu em casa, em Plains, na Geórgia. A Casa Branca já colocou a bandeira a meia-haste.

Veterano da Marinha dos EUA e governador da Geórgia entre 1971 e 1975, foi o único democrata eleito Presidente entre os mandatos de Lyndon B. Johnson e Bill Clinton. Como 39.º Presidente, governou com maiorias democratas no Congresso. Mas quatro anos após a tomada de posse, perdeu a reeleição contra Ronald Reagan, numa altura de elevada inflação e desemprego e uma economia a estagnar.

Em 2002, aos 78 anos, foi agraciado com o Prémio Nobel da Paz, uma atribuição justificada pelas “décadas de esforços infatigáveis a favor de uma resolução pacífica dos conflitos internacionais, do progresso da democracia e dos direitos do Homem e da promoção do desenvolvimento económico e social”.

“Jimmy Carter não ficará provavelmente na história americana como o Presidente mais eficaz, mas é certamente o melhor ex-Presidente que o país jamais teve”, afirmou, naquele dia, Gunnar Berge, então presidente do Comité, no discurso de abertura da cerimónia. Berge explicou, também, que a distinção refletia uma crítica à política internacional da administração de então, liderada por George W. Bush, sobretudo no que tocava à relação com o Iraque.

Jimmy Carter governou entre 1977 e 1981 e foi durante o seu mandato que foram firmados os acordos de Camp David, assinados pelo então Presidente egípcio Anwar Sadat e pelo primeiro-ministro israelita Menachem Begin. Carter foi mediador das negociações e foi na residência de férias do Presidente americano, em Camp David, que os dois líderes políticos se reuniram e chegaram a acordo, em setembro de 1978, o que lhes viria a garantir o Prémio Nobel.

Carter passou 13 dias naquele retiro com Sadat e Begin e num processo que esteve para cair por terra várias vezes foi “crucial na mediação de um acordo histórico entre rivais amargos”, sintetiza o Washington Post. Os acordos traduziram-se em dois documentos: um que regulava a relação entre o Egito e Israel e consagrava a devolução da Península do Sinai; outro, nunca aplicado, que previa a retirada de Israel da Faixa de Gaza e da Cisjordânia.

Foi também durante o seu mandato que se deu a tomada de reféns na embaixada dos EUA em Teerão. Era o dia 4 de novembro de 1979 quando um grupo de estudantes apoiantes da Revolução Islâmica invadiram a embaixada, alegando que se tratava de um “ninho de espiões”. A crise só viria a terminar 444 dias depois, com a libertação de 52 diplomatas norte-americanos, após a morte do Xá deposto no Egito. Era 20 de janeiro de 1981, o dia em que Carter disse adeus à Casa Branca com a investidura de Ronald Reagan. Depois dessa crise, Washington rompeu as relações diplomáticas com Teerão.

Durante a crise de reféns, em abril de 1980, Carter autorizou uma tentativa de resgate que terminou de forma catastrófica: duas aeronaves norte-americanas colidiram, causando a morte de oito militares dos EUA. O secretário de Estado Cyrus R. Vance, que se tinha oposto à missão, demitiu-se. Numa entrevista em 2018 ao Washington Post, Carter disse que ficou “tão obcecado” com os reféns e as suas famílias “que queria fazer qualquer coisa para os levar para casa em segurança, o que fiz”.

Na mesma entrevista, reconheceu que tinha “vários arrependimentos” dos seus anos na Casa Branca, sobretudo relacionados com a crise de reféns e de não ter feito mais para unir o Partido Democrata. Por outro lado, orgulhava-se dos acordos de Camp David, da tentativa de normalizar as relações com a China e o foco nos direitos humanos. “Mantive o nosso país em paz e defendi os direitos humanos, o que é raro para os Presidentes do pós-Segunda Guerra Mundial”, afirmou.

Jimmy Carter tinha quatro filhos, 11 netos e 14 bisnetos. A mulher, Rosalynn Smith Carter, morreu em 2023, depois de um casamento que durou 77 anos.

“O meu pai foi um herói, não só para mim mas para todos os que acreditam na paz, nos direitos humanos e no amor altruísta”, afirmou Chip Carter, filho, num comunicado do Centro Carter divulgado este domingo. “Os meus irmãos, a minha irmã e eu partilhámo-lo com o resto do mundo através destas crenças comuns. O mundo é a nossa família devido à forma como ele uniu as pessoas e agradecemos-vos por honrarem a sua memória ao continuarem a viver estas crenças comuns”, disse ainda.

“Fez tudo para melhorar a vida dos americanos”. As reações à morte de Jimmy Carter

Não param de surgir, em todo o mundo, as reações à morte de Jimmy Carter. Nas redes sociais, atuais e ex-líderes mundiais prestam homenagem ao antigo Presidente dos Estados Unidos. Na sua rede social, a Truth Social, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, lembrou os “desafios” que Carter enfrentou durante o seu mandato.

“Acabei de saber da morte do Presidente Jimmy Carter. Aqueles que tiveram a sorte de exercer o cargo de Presidente compreendem que este é um clube muito exclusivo, e só nós conseguimos perceber a enorme responsabilidade de liderar a Maior Nação da História. Os desafios que Jimmy Carter enfrentou enquanto Presidente surgiram numa altura decisiva para o nosso país e ele fez tudo o que estava ao seu alcance para melhorar as vidas de todos os americanos. Por isso, temos para com ele uma dívida de gratidão”, lê-se na mensagem de Trump.