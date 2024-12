O patriarca de Lisboa assinala este domingo com celebrações na Igreja de São Domingos e na Sé de Lisboa o início do Jubileu da Igreja Católica, considerado um “ano santo” dedicado ao tema da esperança.

A abertura solene do Ano Jubilar no Patriarcado de Lisboa tem início às 15:00 na Igreja de São Domingos, seguida de uma procissão até à Sé Patriarcal, onde irá decorrer, pelas 17:00, a abertura das portas do edifício como santuário jubilar, terminando com uma eucaristia presidida pelo patriarca de Lisboa, Rui Valério.

A diocese de Lisboa apresentou em outubro um programa de celebrações religiosas ao longo de 2025, numa estratégia para “promover a esperança” num “tempo de ameaça”.

O Jubileu é uma festa da Igreja Católica, realizada a cada 25 anos, que junta várias celebrações para assinalar a fé e responder aos desafios de cada época.

Na véspera de Natal, o Papa Francisco assinalou, com a abertura da Porta Santa da Basílica de São Pedro, o início do Jubileu da Igreja Católica, que deverá atrair cerca de 32 milhões de peregrinos a Roma.

Este é o primeiro jubileu ordinário do Papa Francisco, que cumpre agora a tradição de, a cada 25 anos, celebrar um “Ano Santo” dedicado a “consolidar a fé e a solidariedade”, durante o qual a Igreja concede indulgências ou o perdão dos pecados.

Francisco dedicou o Jubileu de 2025 ao tema da esperança e sublinhou essa mensagem quando abriu a Porta Santa na quinta-feira na prisão de Rebibbia, em Roma, numa tentativa de dar aos reclusos a esperança de um futuro melhor.

No momento da apresentação do programa em Lisboa, o patriarca afirmou que se assiste a uma “cultura de ameaça que pende um pouco transversalmente em toda a sociedade”, recordando a pandemia, os conflitos no mundo ou o “famigerado perigo das armas nucleares”, entre vários temas e apontando a “perda de um certo equilíbrio social” que existia no passado recente.

Atualmente, “tudo tem de ser no extremo”, com uma “bipolarização” que vem “exacerbar o individualismo subjetivista” da sociedade, disse.

Por isso, o patriarcado propõe, na sequência das indicações do Papa, um “jubileu da esperança” como “estratégia que a Igreja propõe e abraça para vir ao encontro deste mundo e desta sociedade”.

O jubileu em Lisboa começa este domingo e termina em 28 de dezembro de 2025 e durante este período estão previstas celebrações regulares temáticas, encontros com setores católicos e uma reunião ecuménica.

O ponto alto do jubileu na capital portuguesa será em 30 de maio, nos jardins do Casino do Estoril, num evento que pretende juntar milhares de fiéis. Os eventos serão divulgados no endereço online https://jubileu2025.patriarcado-lisboa.pt.