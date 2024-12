O secretário-geral do PS condenou este domingo a reação do primeiro-ministro Luís Montenegro às críticas sobre a operação policial realizada na semana passada no Martim Moniz e ‘puxou dos galões’ socialistas em termos de segurança.

“Se Portugal é um dos países mais seguros do mundo, é porque os diferentes governos do Partido Socialista o permitiram. Aliás, o PS sempre foi mais eficaz a garantir a segurança dos portugueses”, disse Pedro Nuno Santos, numa mensagem publicada na rede social X (antigo Twitter).

O líder socialista considerou a operação do Martim Moniz “desproporcional e sem resultados relevantes”, visando a direita por entender esta ação como “chave para a segurança dos portugueses”.

Para Pedro Nuno Santos, a manutenção da segurança passa por “estratégias assentes no policiamento de proximidade, regular e permanente”, bem como pela instalação de câmaras de “videovigilância, já aprovadas, para as zonas de maior risco” e um maior investimento no espaço público. E não deixou também Carlos Moedas de fora das críticas, ao alertar a Câmara Municipal de Lisboa para a necessidade de existência de iluminação pública na cidade.

Por último, o secretário-geral do PS responsabilizou o governo de Luís Montenegro por qualquer degradação que venha a ocorrer nos índices de segurança. “Tendo este governo recebido uma herança reconhecidamente positiva nesta área, como já referido por diversas vezes pelo primeiro-ministro, se a insegurança se agravar nos próximos anos, tal será da responsabilidade do primeiro-ministro e do seu governo”, concluiu.