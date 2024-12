Se há um aspecto em que o mercado automóvel norte-americano ultrapassa o europeu, na defesa do consumidor, é no capítulo da segurança. Ao contrário do que acontece na Europa, nos EUA as marcas são obrigadas a reportar à autoridade de segurança rodoviária (NHTSA) todas anomalias ou deficiências detectadas nos seus veículos e a divulgá-las no site oficial para conhecimento público. Com base nestes dados, é possível publicar no final de cada ano o ranking com os construtores que mais chamadas à oficina realizaram (recalls) para reparação de defeitos de produção ou de concepção que possam colocar em risco a segurança dos seus clientes ou dos outros com quem partilham a via pública.

Em 2024, o líder nos recalls foi a Stellantis, com 67 chamadas à oficina, quase em exclusivo devido às marcas norte-americanas do grupo, seguida pela Ford (62 recalls), com a General Motors (GM) a aparecer na 4.ª posição (33) completando o mau resultado para os construtores americanos. A 3.ª posição é da BMW, que surge como a pior das marcas europeias, com 36 recalls, perdendo para a Mercedes com 27. A Hyundai surge a seguir, com 25 recalls, à frente da Jaguar Land Rover (20) e da Kia (19).

O pior fabricante japonês no ranking é a Honda, com 18 chamadas à oficina, um valor que ainda assim é bem melhor do que os rivais norte-americanos. Igual à Honda está a VW/Audi (18), ambas ultrapassadas pela Nissan (17), Toyota (16), Tesla (15) e Porsche (13).

O dados recolhidos pela NHTSA permitem ainda criar um outro ranking, tendo por critério o número de unidades envolvidas nos diferentes recalls, variável que (obviamente) depende do volume de unidades produzidas por cada uma das marcas, prejudicando as que mais vendem. E se a Tesla realizou em 2024 um dos menores números de recalls para veículos comercializados nos EUA, a realidade é que isso envolveu o número mais elevado de viaturas. Foram nada menos do que 5.135.697 unidades que, na maioria dos casos, viram as questões serem resolvidas over-the-air e sem necessidade do condutor se deslocar à oficina.

O segundo pior desempenho coube à Stellantis (4.722.452), seguida pela Ford (4.370.701) e Honda (3.794.113), com a GM (1.872.521) a encerrar o top 5. A preencher o top 10 estão, pela ordem que se segue, a BMW (1.832.968), a Toyota (1.221.666), a Kia (1.211.778), a Hyundai (1.109.978) e a VW/Audi (1.088.407). Entre as marcas comercializadas na Europa, o ranking norte-americano inclui ainda a Mercedes na 11.ª posição (409.751), seguida da Mazda (297.941), Nissan (178.964), Subaru (118.723), Jaguar Land Rover (111.215) e Porsche (78.593).