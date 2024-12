Na próxima quarta-feira, 1 de Janeiro, assinalar-se-ão os 66 anos da Revolução Cubana.

Foi a 1 de Janeiro de 1959 que os “barbudos”, como eram conhecidos os revolucionários, entraram em Havana, derrubando um regime reconhecidamente corrupto.

O ditador Fulgência Batista já tinha fugido e o novo, Fidel Castro, só chegaria à capital caribenha alguns dias depois.

Durante muitos anos a revolução cubana alimentou sonhos em muitos jovens e figuras como as de Che Guevara ou do próprio Fidel Castro ainda hoje alimentam mitos… para não dizer paixões.

Haverá razões que isso aconteça? Será Cuba um regime comunista diferente dos outros?

