O governo alemão, liderado por Olaf Scholz, acusou, esta segunda-feira, o magnata Elon Musk de tentar “influenciar as eleições federais” marcadas para 23 de fevereiro. A acusação surge depois do dono da rede social X, da Space X e do Tesla ter declarado apoio ao partido de extrema-direita, a Alternativa para a Alemanha (AfD, sigla em alemão).

Citada pela Reuters, a porta-voz do executivo da Alemanha, Christiane Hoffmann, frisou que Elon Musk é “livre de expressar a sua opinião” sobre a política alemã, mas ressalvou: “Apesar de tudo, a liberdade de expressão também inclui [dizer] os maiores disparates”. A responsável germânica lembrou ainda que a AfD é um “partido que está a ser monitorizado” pelos serviços secretos, devido às suas ligações à “extrema-direita”.

O presidente do Partido Social-Democrata (SPD, sigla em alemão e pertencente à família dos socialistas europeus), Lars Klingbeil, também deixou duras críticas a Elon Musk. O líder da formação partidária do chanceler Olaf Scholz comparou o magnata ao Presidente russo, Vladimir Putin, e destacou que os dois “querem influenciar as eleições e apoiar os inimigos da democracia”.

Na ótica do presidente do Partido Social-Democrata alemão, Elon Musk e Vladimir Putin desejam que a Alemanha “fique mais fraca” e que “mergulhe no caos”.

Também o líder da União Democrata-Cristã (CDU), de centro-direita e à frente nas sondagens para as eleições de 23 de fevereiro, considerou que o apoio de Elon Musk à AfD é “intrusivo e pretensioso”. “Não me lembro que na História das democracias ocidentais tenha havido um caso comparável de interferência na campanha eleitoral de um país amigo”, disse Friedrich Merz.

As críticas do governo alemão avolumaram-se após Elon Musk ter publicado, este domingo, um artigo de opinião no semanário Welt em que reitera o apoio à Alternativa para a Alemanha, isto após ter feito várias publicações no X em que elogia a Alternativa para a Alemanha e critica o executivo de Olaf Scholz. O magnata recusa que a AfD seja um partido “extremista”. “É claramente falso, considerando que Alice Weidel, líder do partido, tem uma parceira do mesmo sexo do Sri Lanka. Isso parece-vos Hitler? Por favor!”

No artigo de opinião, Elon Musk elogiou o partido por “representar um realismo político que ressoa com muitos alemães que sentem que as suas preocupações são ignoradas pelo sistema”. O magnata realçou igualmente que a Alternativa para a Alemanha está comprometida a uma “política de imigração controlada” que “dá prioridade à integração e à preservação da cultura alemã e da segurança”.