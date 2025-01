A proposta do Governo que foi objeto de acordo com o Sindicado Independente dos Médicos (SIM) “assegura a revisão da tabela remuneratória e a valorização remuneratória para os médicos de todos os regimes de trabalho” e a todos os profissionais independentemente da filiação sindical.

Num esclarecimento divulgado esta quarta-feira, o Ministério da Saúde sublinha também que a valorização inclui a dedicação plena, nas diversas categorias da carreira médica, respetivamente, assistente, assistente graduado e assistente graduado sénior entre 2025-2027″. E acrescenta que a esta revalorização acrescem os aumentos anuais da função pública.

O acordo foi alcançado na noite de segunda-feira com o SIM, tendo ficado de fora a FNAM (Federação Nacional dos Médicos.)

O Ministério da Saúde refere que a valorização dos médicos internos passa igualmente pelas “condições de equiparação ao primeiro nível da carreira médica no que se referem ao trabalho suplementar no serviço de urgência (80% do valor hora suplementar da carreira de assistente) assim como no reconhecimento imediato do seu estatuto remuneratório de especialista após conclusão do internato”.

O acordo abrange a abertura anual de concursos para 350 vagas de assistentes graduados séniores entre 2025 e 2028, o que totaliza 1.400 vagas. Esta medida pretende manter a capacidade formativa do SNS para os médicos especialistas.

A revisão do acordo coletivo e do acordo coletivo de carreira espacial, que definem as regras particulares de organização e disciplina do trabalho médico, não vai abranger os associados da FNAM porque, diz o ministério de Ana Paula Martins, não há unicidade da convenção adotada pelos dois sindicatos. Segundo a mesma fonte, a revisão do acordo com o SIM, prevê “a diminuição faseada (entre 2026-2028) do número de horas de trabalho normal no serviço de urgência, que acompanha a transição, igualmente faseada, da organização em rede do serviço de urgência do SNS”.

O Ministério da Saúde destaca ainda o aumento de 100% do suplemento de autoridade de saúde pública, tendo 50% sido concretizados em outubro de 2024 e em janeiro de 2025, os restantes 50%.