Artigo em atualização

O Presidente da República voltou a enviar recados a Luís Montenegro ao alertar, na mensagem de Ano Novo que “precisamos do bom senso que nos levou a reforçar a solidariedade institucional e até a cooperação estratégica entre órgãos de soberania, nomeadamente entre Presidente da República e primeiro-ministro prossiga.” Na mensagem de Ano Novo ao país, a partir do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa diz que foi essa ligação que “nos levou também a aprovar os orçamentos do Estado de 2024 e 2025” e que é necessário que continue a “garantir estabilidade, previsibilidade e respeito, cá dentro e lá fora.”

Marcelo diz que é necessário “renovar a democracia, não a deixar envelhecer, em juventude, no papel da mulher, no combate à corrupção, na construção da tolerância e do diálogo, na recusa da violência pessoal, doméstica, familiar e social”. Essa renovação, continua, deve estar “na capacidade das forças políticas, económicas, sociais, mas também no sistema de justiça e na administração pública para se virarem para o futuro e melhor servirem os cidadãos.

O Presidente diz que é necessário o país virar-se para “visão universal de Camões” e que “ser português é ser universal, o que é decisivo na nossa identidade nacional”. Marcelo recorda Tolentino sobre Adília Lopes que “nunca perdeu nada, nem deitou nada fora ao longo da sua vida”. E aproveita o balanço para atirar indiretas sobre imigração: “Nós somos assim portugueses. Aprendemos com tudo e com todos. Não temos o monopólio da verdade e não deitamos nada fora, guardamos para a nossa memória coletiva de séculos.”

Marcelo diz que “em 2025, o povo será o juiz supremo perante tantos desafios”, desde logo nas autárquicas. Evoca depois do 25 de Novembro de 1975, que fará 50 anos, para destacar a “vitória dos moderados em novembro de 1975 e a coragem dos Capitães de Abril de devolverem em 1982 o poder pleno ao povo para que ele desse vida à democracia em Portugal, eu acredito na vontade experimentada dos portugueses”.

No plano internacional, o Presidente da República destacou que “2024 definiu caminhos que vão determinar muito do que hoje começou” e que, por exemplo, nos EUA “as eleições norte-americanas deram o regresso a 2016, permitindo ao vencedor decidir sobre a paz que quer na Ucrânia e no Médio Orienta”. O Presidente acrescentou que a incerteza do posicionamento de Donal Trump relativamente à UE deve levar a Europa, alerta Marcelo, tudo fazer “pela aliança com EUA, mas não deixar cair alianças e aliados, ganhar peso militar próprio, recuperar economicamente, corrigir o atraso no conhecimento, no saber”.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que os portugueses evocaram “os 50 anos do 25 de Abril” e perceberam que “não queremos perder liberdade nem democracia”, mas também “que um ciclo de 50 anos se fechou”. O Presidente diz que “evocar Abril é olhar para o futuro, não é repetir o passado” e que é preciso “erradicar a pobreza”, um “problema estrutural que a democracia não conseguiu resolver.

O chefe de Estado pede “mais igualdade” e também “melhor saúde, melhor educação, de melhor habitação”. E, para isso, é preciso “qualificar os recursos humanos” e ter “mais competitividade”. Marcelo diz que é preciso “não deixar que se aprofunde o fosso entre os jovens que avançam e os que não o podem fazer” ou “os jovens que avançam e aqueles com mais de 55 ou 60 anos e que entram em becos”.

Marcelo exige uma “economia que cresça, que possa pagar melhor e aumentar os rendimentos dos portugueses para corrigir”. O Presidente diz que é necessário que “os números económicos e financeiros vindos do passado próximo e confirmados no presente se consolidem e acentuem” e que os “16 mil milhões do PRR que temos para gastar sejam mesmo usados e que façam esquecer os 6300 milhões que usámos até hoje.