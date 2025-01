A mensagem do Presidente da República ficou “aquém ou muito aquém do se esperava” para vários dirigentes partidários que, na reação às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, se focaram no que consideram que faltou na intervenção que, para quase todos, foi insuficiente a denunciar e criticar as falhas em setores como a saúde.

Já o PS pegou nas referências de Marcelo Rebelo de Sousa para atacar a atuação do Governo em várias áreas. “Partilhamos esses desafios, mas infelizmente não temos confiança na competência do Governo para enfrentar esses desafios e de os resolver”. Nos últimos meses, tivemos o contrário. a incapacidade de resolver os problemas e uma “incompetência atroz em que a crise do INEM é o expoente máximo”.

O secretário-geral Pedro Nuno Santos lamentou a falta de visão estratégica do Governo para a economia que se limita a querer executar o PRR e reduzir o IRC e sem identificar os setores que podem ter efeito de arrastamento da economia. E acusou o Governo de ter uma “estratégia clara de desvio de recursos públicos que eram necessários para modernizar o SNS” para proteger os interesses privados na saúde.

Questionado sobre o apelo de Marcelo aos partidos em nome da estabilidade, Pedro Nuno Santos sublinha que o “PS foi responsável ao viabilizar o Orçamento do Estado, mas parece toda a gente se esquece”. Para o secretário-geral dos socialistas, não se devem inverter as posições uma vez que o PS é um partido de oposição que tem um compromisso com o seu programa.

Pedro Nuno Santos destacou ainda a referência final de Marcelo Rebelo de Sousa de que “ser português é ser-se universal”. Uma frase que, tendo em conta o contexto, é clara para Pedro Nuno Santos. O Presidente “quis dizer que melhoraremos enquanto país se soubermos aproveitar as energias de quem vem de fora para contribuir para o nosso país”. A aponta o dedo aos “políticos à direita”, e que não estão apenas no Chega, por tentarem responsabilizar os trabalhadores estrangeiros pelos problemas dos portugueses” no acesso à saúde e à habitação.

É importante que percebam que não há oposição entre trabalhadores portugueses e trabalhadores estrangeiros”.

Sintonia e a falta de referências à segurança e à reforma do Estado

O vice-presidente do PSD Carlos Coelho assinalou “especial sintonia” entre a mensagem de Ano Novo do Presidente da República e a de Boas Festas do primeiro-ministro, notando que os recados de Marcelo se dirigem, sobretudo, à oposição.

“Na semana passada estive aqui para comentar a mensagem de boas festas do primeiro-ministro e hoje ouvimos a mensagem de Ano Novo do Presidente da República. Ambas sublinham esperança no futuro e há especial sintonia entre elas”, afirmou o vice-presidente do PSD Carlos Coelho, que falava aos jornalistas, na sede do partido, em Lisboa. Para o PSD, esta sintonia é evidente em temas como o crescimento económico, o aumento do investimento, a redução da pobreza, o reforço do Estado social e da saúde.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou para a necessidade de solidariedade institucional e cooperação estratégica em 2025, que garanta que o país tem estabilidade e previsibilidade no ano que hoje começa.

“Precisamos que o bom senso que nos levou a reforçar a solidariedade institucional e até a cooperação estratégica entre órgãos de soberania, nomeadamente Presidente da República e primeiro-ministro, prossiga, e que nos levou também a aprovar os orçamentos 2024 e 2025, continue a garantir estabilidade, previsibilidade e respeito cá dentro e lá fora”, afirmou o chefe de Estado na tradicional mensagem de Ano Novo, a partir do Palácio de Belém.

Já para o líder do Chega, o que falhou mais na intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa foi a falta de “uma palavra de clareza de apoio às forças de segurança. Ficou mais uma vez muito aquém do que se esperava”. Numa mensagem gravada, André Ventura defendeu que o Presidente “pode ser crítico, sem ser um Presidente de obstáculos ao Governo. Este ano a saúde e a segurança exigiam uma palavra de firmeza e de crítica do Presidente. Não aconteceu e o país ficou a perder”.

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, lamenta que ninguém fale da reforma do Estado, considerando que o crescimento económico depende dessa reforma. “Precisamos da reforma. É como se ninguém tivesse a noção do quanto é essencial. É preciso mudar a sério a saúde e a educação e não fazer remendos”. E para gastar mais na segurança, vamos ter que poupar em outras áreas, afirmou o presidente da Iniciava Liberal.

Para Bruno Maia do Bloco de Esquerda, “é muito estranho que (Marcelo Rebelo de Sousa) não tenha enfatizado os problemas da habitação e da saúde”, áreas que, diz, não melhoraram em 2024. “Este novo governo focou-se na redução do IRC e no IRS Jovem, medidas que aumentam as desigualdades. Para nós, não se pode falar do futuro e do 25 de abril sem falar de saúde, educação e habitação.”

A líder parlamentar do Livre classificou de “muito derrotista” a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, tanto no plano internacional como nacional, e que “não deixou grandes esperanças para o próximo ciclo”. “Esta mensagem causou-nos bastante estranheza porque nos pareceu uma mensagem muito derrotista tanto no plano internacional como no plano nacional”, afirmou à Lusa Isabel Mendes Lopes. Do ponto de vista nacional, “pareceu-nos um discurso muito derrotista porque Marcelo Rebelo de Sousa considera que se fechou o ciclo dos 50 anos do 25 de Abril e não deixou grandes esperanças para o próximo ciclo”, apontou.

O dirigente do PCP Rui Fernandes defendeu que é preciso “paz e cooperação” e não “uma disputa entre povos e entre Estados”, numa reação à mensagem do Presidente da República, dedicada em parte à situação internacional. “A primeira é que precisamos de paz e cooperação e não de uma política de disputa entre povos e entre Estados. E não, como alguns defendem, de cortes de pensões e Segurança Social para investir em mais armamento”, disse Rui Fernandes, em conferência de imprensa na sede nacional do PCP, em Lisboa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, iniciou a sua tradicional mensagem de Ano Novo com uma análise à situação internacional, defendendo que “mais aliança entre Estados Unidos da América e União Europeia na economia, na política, na Ucrânia, no Médio Oriente, é melhor para a Europa e é pior para a Federação Russa e para a China”.

O dirigente comunista considerou depois que os objetivos identificados pelo Presidente da República no que toca ao combate à pobreza só conseguirão ser concretizados se houver uma mudança de política. “Portugal necessita de uma mudança de política que seja assente nos valores constitucionais e que promova aumento dos salários, pensões e que dê resposta aos problemas na saúde e habitação”, sustentou. Para o PCP, “foi o afastamento dessa política que tem conduzido à pobreza”.

A porta-voz do PAN afirmou esperar que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, ouça os “recados do Presidente da República” quanto à necessidade de solidariedade institucional, que defendeu dever ser alargada ao parlamento. “Sentimos que os recados que Marcelo Rebelo de Sousa deu hoje mesmo ao primeiro-ministro apelando a uma maior colaboração institucional é um recado que deve ser ouvido por Luís Montenegro”, disse Inês Sousa Real, em conferência de imprensa, na sede do partido em Lisboa.

Para a deputada única do PAN, a colaboração institucional de que o Presidente da República falou na sua mensagem de Ano Novo, transmitida hoje, “não se deve esgotar na Presidência da República, deve ser também alargada à Assembleia da República, ao parlamento”.