Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Um discurso de confiança, mas sem anúncios concretos e sem levantar o véu sobre o futuro. Na mensagem de Ano Novo, Vladimir Putin dirigiu-se à população russa para expressar confiança de que o país vai conseguir enfrentar desafios e para garantir que “tudo vai ficar bem” em 2025.

“Temos a certeza de que tudo vai ficar bem, vamos apenas seguir em frente. Sabemos com certeza que o valor absoluto para nós foi, é e será o destino da Rússia e o bem-estar dos seus cidadãos”, afirmou o Presidente russo numa mensagem com cerca de três minutos e meio, que foi transmitida à meia-noite nos vários fusos horários do país, segundo a agência Reuters.

A discursar exatamente 25 anos depois de se ter dirigido pela primeira vez à nação, na altura como Presidente interino após a demissão de Boris Ieltsin no último dia de 1999, Putin optou por não revelar objetivos concretos para o próximo ano, nem endereçar as principais preocupações da população. Desta forma, o líder da Rússia não falou, por exemplo, da crescente inflação, da subida dos preços ou da taxa de juro de 21% imposta pelo Banco Central russo e que coloca pressão sobre as empresas.

Por outro lado, e embora tenha homenageado a “coragem e bravura” dos soldados russos que combatem na Ucrânia ao descrevê-los como “heróis”, Vladimir Putin não fez qualquer referência à atual situação no campo de batalha, nem falou sobre o futuro do conflito com o regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. O Presidente eleito norte-americano, que toma posse no próximo dia 20, tem dito que vai acabar rapidamente com a guerra, mas não tem revelado mais pormenores.

Já o ‘rival’ de Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, disse que tudo fará para acabar com a guerra em 2025. “Que 2025 seja o nosso ano, o ano da Ucrânia. Sabemos que a paz não nos será dará como um presente, mas faremos de tudo para travar a Rússia e acabar com a guerra”, afirmou, numa mensagem de Ano Novo em que adiantou que o país deve lutar no “campo de batalha” e na mesa de negociações.