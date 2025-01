As autoridades alemãs apelaram esta quinta-feira a mais restrições relativamente ao uso das “bombas de fogo de artifício”, após cinco pessoas morrerem e centenas de outras — inclusive operacionais de emergência — terem sido gravemente feridas em incidentes relacionados com pirotecnia durante os festejos de Ano Novo.

Segundo informação citada pelo The Guardian, os explosivos pirotécnicos terão sido importados da República Checa e da Polónia, tendo sido alvo de modificações de forma a aumentar as explosões e o alcance. Só em Berlim, a polícia e os hospitais registaram 17 feridos por kugelbombens (dispositivos esféricos legais mas reservados a profissionais em espetáculos de fogos de artifício).

“O número de pacientes tratados [por ferimentos causados por pirotecnia], comparadamente a anos anteriores, foi a média do normal ou pouco abaixo da média, mas a severidade dos ferimentos foi invulgar”, admitiu o porta-voz do hospital UKB, em Berlim.

Explosivos esféricos foram detonados no distrito de Schonenberg, no centro de Berlim, que tem sido palco de confrontos entre jovens viajantes e agentes da polícia nos festejos de Ano Novo dos últimos anos.

Nesta última passagem de ano, nesse mesmo distrito, 36 apartamentos ficaram inabitáveis e duas pessoas foram transportadas para o hospital. Um porta-voz dos bombeiros comparou o cenário com o de um “campo de batalha”.

Outro item de pirotecnia foi detonado no meio de uma multidão no norte do distrito de Tegel, ferindo oito pessoas, dois delas em estado grave.

O chefe regional da união laboral policial Gewerkschaft der Polizei (GdP), Stepeh Weh, apelou a mais restrições na importação de pirotecnia e a proibição geral de fogos de artifício para uso pessoal. O uso de foguetes para uso pessoal está muito difundido por toda a Alemanha, sendo apenas levemente regulado. “Foguetes e fogos de artifício compostos são usados para atacar pessoas e o número as kugelenbombens está a crescer. Os fogos de artifício devem estar apenas nas mãos de profissionais“, defendeu Weh.

O porta-voz dos assuntos do Interior do partido de centro-direita União Democrática Cristã (CDU) também apelou à prevenção da propagação das kugelbombens durante as épocas festivas, tendo solicitado negociações com a Rep. Checa e a Polónia para chegar a “um consenso regional”.