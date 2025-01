O Governo decidiu ajustar as regras dos apoios à vinicultura, de modo a garantir uma maior eficiência na execução financeira, segundo um diploma publicado esta quinta-feira em Diário da República.

Em causa está a promoção de comunicação nos países terceiros, que se insere no programa nacional para o apoio ao setor vitivinícola, que, por sua vez, faz parte do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC).

A portaria, assinada pelo ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, determina que um beneficiário pode apresentar eletronicamente um pedido de alteração à candidatura aprovada, “no prazo estipulado no aviso de abertura de cada concurso e previamente à apresentação do último ou do único pedido de pagamento, podendo este ser de natureza financeira ou material”.

Por sua vez, a gestão orçamental passa a ser realizada após a decisão inicial das candidaturas, sem necessidade de alteração do PEPAC.

Este apoio é atribuído sob a forma de custos unitários, montantes fixos ou reembolso dos custos elegíveis.

O nível de apoio da União Europeia não pode exceder 50% das despesas elegíveis.

As despesas elegíveis incluem a contratação de serviços de comunicação, arrendamento de espaços e aluguer de equipamentos, viagens e alojamentos, transporte de bens, custos administrativos, criação de portais eletrónicos e o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) suportado e não recuperável.

A portaria entra em vigor na sexta-feira e aplica-se às candidaturas no âmbito do primeiro concurso de 2025 e seguintes.