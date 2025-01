Mais de 1.440 utentes adultos recorreram à triagem digital para sintomas respiratórios, um novo serviço da Linha SNS 24 que entrou em vigor na quarta-feira, segundo dados oficiais avançados esta quinta-feira à agência Lusa.

Segundo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), este novo método de atendimento, disponível para utentes com 18 ou mais anos, complementa os serviços da Linha SNS24 (808 24 24 24) já existentes, “assegurando maior rapidez e eficiência, especialmente nos períodos de maior procura”.

“Desde ontem [quarta-feira] até esta quinta-feira às 12h00, foram concluídas mais de 1.440 triagens através desta nova solução”, adiantam os SPMS numa resposta escrita à Lusa.

Para recorrerem a este atendimento digital, ao ligarem para a linha SNS 24 os utentes têm de selecionar a opção ‘sintomas respiratórios’, após o que serão convidados para um atendimento digital mais rápido através da triagem digital.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Após identificação com o número de utente, os utilizadores recebem uma mensagem pelo telemóvel com um link e código para acesso ao portal de triagem.

No portal, após uma “avaliação inicial rápida e segura”, os utentes poderão ter um de três possíveis encaminhamentos: contacto do INEM (em casos urgentes), encaminhamento para confirmação por um profissional de saúde do SNS 24 (casos menos graves) ou aconselhamento a ficar em casa com cuidados específicos.

Nos casos que necessitam de validação por um profissional de saúde, será disponibilizado ao utente um número prioritário para contacto.

“Todas as respostas fornecidas na triagem digital são partilhadas automaticamente com o enfermeiro, permitindo uma avaliação clínica mais rápida, com contexto e uma orientação adequada”, salientam os SPMS, adiantando que esta inovação foi desenvolvida para “melhorar a capacidade de resposta em períodos de elevada procura, mantendo os elevados padrões de segurança clínica e processual que caracterizam o SNS 24”.

A Linha SNS 24 encerrou o ano de 2024 com mais de 3,5 milhões de chamadas atendidas, representando um crescimento de 87% em relação ao ano anterior, “o que reforça o papel crucial deste serviço no acesso ao Serviço Nacional de Saúde”.

Durante o mês de dezembro de 2024, a procura pela Linha SNS 24 intensificou-se, atingindo mais de 490 mil chamadas atendidas, um aumento de mais de 100 mil em comparação com o mês anterior.