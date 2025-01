Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas num tiroteio no bairro de Queens, em Nova Iorque, na noite de quarta-feira, divulgou a imprensa local, acrescentando que as autoridades descartaram a possibilidade de ser um ataque terrorista.

O incidente ocorreu à porta do clube noturno Amazura na zona conhecida como Jamaica, no bairro de Queens, no mesmo dia do ataque terrorista ocorrido nas ruas de Nova Orleães — que provocou pelo menos 15 mortos e dezenas de feridos – e da explosão de um Cybertruck nas imediações do Trump Hotel, em Las Vegas, que matou uma pessoa.

A polícia recebeu várias chamadas por volta das 23h18 de quarta-feira, no horário local (04h18 desta quinta-feira em Lisboa), alertando que “várias pessoas” foram feridas num evento privado. A polícia disse que cerca de 90 pessoas estavam dentro do clube noturno, onde acontecia uma festa.

Entre três e quatro homens abriram fogo mais de 30 vezes na direção de um grupo de pessoas que faziam fila à porta do evento, atingindo vários veículos, informou a Fox News, citando fontes policiais. Os alegados autores do tiroteio fugiram posteriormente num veículo.

As vítimas, seis mulheres e quatro homens, foram levadas para hospitais da região. Nenhuma das vítimas está em estado grave.

Aparentemente, o evento foi em homenagem a um conhecido membro de um gangue da comunidade assassinado em outubro passado, cujo aniversário coincidia com o dia de Ano Novo.