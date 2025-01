A curta-metragem Broadway by Light (1958), primeira obra do artista norte-americano William Klein, abre no sábado uma retrospetiva que lhe é dedicada pela Cinemateca Portuguesa, em Lisboa, em complemento a uma exposição no MAAT.

“É justo dizer-se do seu cinema que é incisivo, espirituoso, arriscado, enérgico, luminoso”, escreveu a Cinemateca a propósito do ciclo “William Klein à luz do cinema”, que se estenderá por janeiro, em paralelo à exposição antológica que está patente até fevereiro no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), também na capital.

A retrospetiva compreende quinze filmes feitos por William Klein entre os anos 1950 e os anos 1990, começando por “Broadway by Light”, “primeiro filme-ensaio sobre a cor e a luz nova-iorquinas rodado em Times Square”, em Nova Iorque, e com no qual colaboraram Alain Resnais e Chris Marker.

“Artista politicamente atento, retratou criativamente as realidades do seu tempo nos seus filmes, tanto no cinema documental, em que foi pródigo numa corrente ‘cinema direto’ e em retratos vibrantes da pulsação dos dias e dos retratados, como na ficção, muitas vezes delirante e sismográfica”, lê-se na programação da Cinemateca.

O ciclo, que inclui “Qui êtes-vous, Polly Maggoo?” (1966), sobre o mundo da moda de alta-costura de Paris, e “Muhammad Ali The Greatest” (1969), sobre o pugilista Cassius Clay, encerra com o filme-concerto “Messiah” (1999), com a interpretação na íntegra da obra do compositor anglo-alemão George Frideric Handel.

Para a Cinemateca, William Klein “foi um dos mais relevantes fotógrafos do pós-guerra” que “trabalhou muito, nas suas imagens, a perspetiva da reportagem e da moda”.

“As facetas múltiplas da sua obra são um traço distintivo em que cabem a arte abstrata, a fotografia, o cinema, a escrita, o grafismo ou a edição”, refere.

A exposição que está patente no MAAT, “O mundo inteiro é um palco”, reúne cerca de 200 obras de William Klein e é apresentada como a primeira mostra antológica na Europa depois da morte do artista em 2022 em Paris, aos 96 anos.