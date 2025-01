A União dos Sindicatos de Castelo Branco (USCB) denunciou esta quinta-feira que os preços dos autocarros urbanos e suburbanos na Covilhã foram fixados acima do valor legal e considerou os aumentos “uma vergonha”.

Em comunicado enviado à agência Lusa, aquela estrutura sindical anunciou que vai pôr a circular um abaixo-assinado pelos residentes no concelho da Covilhã a pedir a reversão dos atuais preços, a devolução “dos valores ilegalmente pagos” e que na região sejam aplicados programas de redução tarifária.

“Estes aumentos são absolutamente escandalosos, inaceitáveis, inexplicáveis, ilegais e injustos e, por isso, merecem o nosso total repúdio e condenação”, acentuou esta quinta-feira a União dos Sindicatos de Castelo Branco.

Segundo o organismo, todos os passes sociais aumentaram o seu preço “acima dos 2,02% determinados por lei”.

A USCB acrescentou que a decisão da operadora Transdev foi tomada “com a anuência e/ou silêncio da Câmara Municipal da Covilhã”.

Para aquela estrutura sindical, o “escândalo dos escândalos” prende-se com os preços fixados para o passe mensal urbano + suburbano, que tinha um custo de 38,95 euros, devia passar para 39,74 euros e implica agora o pagamento de 47,25 euros.

“Ou seja, mais 7,51 euros do que o legal, sendo que em relação ao ano de 2024 aumenta 8,30 euros”, censurou a organização sindical afeta à CGTP.

A USCB considerou os aumentos registados “uma vergonha” e comparou a situação da região com o que acontece em outras zonas do país.

“Na Covilhã os passes aumentam, enquanto na Área Metropolitana de Lisboa não sofrem qualquer aumento e na Comunidade Intermunicipal do Oeste, 13 concelhos, os transportes passaram a ser gratuitos”, argumentou a União dos Sindicatos.

No mesmo documento, a USCB frisou que no abaixo-assinado que vai ser posto a circular entre os residentes no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, é exigido que na região “sejam aplicados os programas de redução tarifária, por forma que, no curtíssimo prazo, se efetive uma redução de 50% nos passes sociais urbanos, suburbanos e urbanos + suburbanos”.

A União dos Sindicatos avisou ainda a Transdev e a Câmara da Covilhã para a necessidade de estas entidades responderem positivamente àquelas exigências sob pena da tomada de “medidas drásticas”.