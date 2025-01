O Teatro Municipal de Bragança (TMB) estreia este ano um modelo de concertos duplos e inicia um novo ciclo de peças de teatro, intitulado “Aspas”, anunciou esta quinta-feira o diretor artístico, na apresentação da programação para os primeiros meses de 2025.

O novo Festival Interior com Voz vai contar, na mesma noite, com a atuação de dois artistas diferentes. “A ideia é trazermos ao palco do TMB um artista emergente e um consagrado na mesma noite, para dois espetáculos distintos, um às 20h30 e outro às 21h45”, explicou aos jornalistas o diretor do TMB, João Cristiano Cunha. A primeira “dose dupla” acontece a 22 de fevereiro, e conta com Milhanas, a quem se seguirá Camané.

Quanto ao “Aspas” vem substituir o Festival 27, uma parceria com o Teatro Municipal de Vila Real que chegou ao fim. Este ciclo inclui, em 1 de março, o espetáculo “Terminal (O Estado do Mundo)”, da companhia Formiga Atómica, de Miguel Fragata e Inês Barahona, estreado no ano passado no Festival de Almada e que esteve em cena, pouco depois, no Festival d’Avignon, em França.

Em termos de concertos, o Festival Interior com Voz contará também com nomes como Soraia Tavares, a abrir a noite de 29 de março para Tiago Nacarato, que se segue acompanhado pela Orquestra Bamba Social. A 30 de abril será a vez de Rita Redshoes e de Tiago Bettencourt.

Os preços dos bilhetes do Interior com Voz começam nos seis euros e os mais caros custam 16 euros. De acordo com o diretor artístico, os valores praticados são possíveis com o investimento anual do município de Bragança, que tem rondado os 300 mil euros na programação.

“No ano de 2024 atingimos mais de 25 mil espectadores no TMB, o que é uma aposta ganha porque a previsão seria de 18 mil”, disse por seu lado a vice-presidente da autarquia, Fernanda Silva. “Tem-se revelado um investimento para futuro”.

A programação do TMB abre no sábado, com uma gala de ópera em concerto de Ano Novo.

Dia 16 de janeiro a Orion Orchestra chega pela primeira vez a Portugal, para um tributo à irónica banda Metallica, inspirado no álbum “S&M”.

Dia 31 de janeiro e 1 de fevereiro, Os Sons de Sawyer, do imaginário de Mark Twain, traz marionetas para ver em família.

A 15 de fevereiro é a vez de Sam the Kid, Blasph e DJ kronic, no projeto Vludo.

Quanto ao renovado ciclo de teatro, tem marcados dez espetáculos até abril, “muitos dos quais de serviço educativo”.

Além de “Terminal, O Estado do Mundo”, uma coprodução da companhia Formiga Atómica e do Teatro Nacional D. Maria II, haverá ainda “Solstício de Inverno”, pelo Teatro da Cidade, e “A.M. Monstro — Um Heterónimo do Futuro”, pela Malvada Associação Artística, a partir do conceito de heteronímia de Fernando Pessoa.

No quadro do Serviço Educativo, a Limite Zero apresentará em Bragança o espetáculo “Os Sonhos do Tom”, reavivando as aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, e o Teatro de Marionetas do Porto, “Lições de Voo”.

Para o público em geral haverá ainda produções como “Memo”, pela Mescla, “Como Desenhar Uma Filha Nua”, pela Visões Úteis, “Os Mosqu3teiros”, pela Este — Estação Teatral, e as coproduções “Os Homens Morrem As Mulheres Sobrevivem”, pelo Ensemble –Sociedade de Actores, e “Fio Mental”, pela Urze Teatro.

Em abril, “mês de Liberdade”, “Hamlet”, de William Shakespeare, será revisitado pela Momento –Artistas Independentes. O Aspas – Ciclo de Teatro de Bragança também contará com os espetáculos “Uma Rua de Cada Vez”, pela Narrativa Ensaio, e “Cartas de Guerra 61-74”, pela Casa da Esquina.

A agenda completa da programação fica disponível a partir desta tarde no ‘site’ do TMB. E os bilhetes também já estão à venda.