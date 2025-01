A cerimónia de abertura do ano judicial, inicialmente marcada para dia 9 de janeiro, foi adiada devido à morte do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter, informou esta sexta-feira o Supremo Tribunal de Justiça — que justifica a decisão com a presença, já confirmada, do Presidente da República nas cerimónias fúnebres do ex-presidente norte-americano, que morreu, no último domingo, aos 100 anos.

O funeral de Jimmy Cater realiza-se em Washington D.C. no dia 9 de janeiro, data que foi também declarada pelo ainda presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, como dia de luto nacional.

A data coincide com o dia em que iria decorrer a cerimónia de abertura do ano judicial, que vai contar, para além de Marcelo Rebelo de Sousa, com a presença da ministra da Justiça e do presidente do Supremo Tribunal de Justiça.