A autoridade de gestão do Plano Estratégico da Política Agrícola Comum (PEPAC) no continente escolheu Cláudia Ribeiro para coordenar a equipa do projeto área administrativa e financeira, foi esta sexta-feira anunciado.

“É designada a licenciada Cláudia Patrícia Araújo Alves Ribeiro para exercer o cargo de coordenadora da equipa de projeto Área Administrativa e Financeira da Autoridade de Gestão do PEPAC no Continente”, segundo um despacho esta sexta-feira publicado em Diário da República, que produz efeitos a 17 de janeiro.

A autoridade de gestão do PEPAC continente justifica esta escolha com a aptidão, competência técnica, formação e experiência profissional de Cláudia Ribeiro.

Esta profissional é licenciada em Direito, tem uma pós-graduação em Direito da Propriedade Industrial, um curso de pós-graduação em teoria e prática de contencioso administrativo e tributário e ainda um curso FORGEP — Programa de Formação em Gestão Pública.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Desde fevereiro de 2023 e até à presente data, Cláudia Ribeiro é diretora do departamento de gestão financeira e administração do Instituto da Vinha e do Vinho.

Antes disso (2019-2023), foi coordenadora da unidade de gestão orçamental e patrimonial do IVV, técnica superior jurista em funções no gabinete jurídico do IVV (2015-2019) e técnica superior jurista em funções no departamento de assuntos jurídicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros (março-agosto de 2019).

Entre agosto e dezembro de 2014 foi examinadora de sinais distintivos de comércio no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Cláudia Ribeiro também foi técnica jurista de contratação pública no (INPI) (2013-2014), técnica de gestão de qualidade e auditoria interna de qualidade do sistema de gestão e qualidade do INPI e técnica superior na direção de informação do INPI (1999-2005).

A sua carreira começou com um estágio profissional na Ordem dos Advogados, delegação distrital de Coimbra, de setembro de 1997 a setembro de 1999 — inscrição da Ordem dos Advogados.