Depois de não ter respondido, por três vezes, às convocatórias para ser interrogado no âmbito do processo em que é acusado de tentativa de golpe de Estado, o presidente deposto da Coreia do Sul viu a justiça emitir uma mandado de detenção contra si. Mandado esse que ainda não foi cumprido, uma vez que, na manhã desta sexta-feira, a guarda presidencial impediu a entrada no palácio — onde Yoon Suk-yeol ainda reside — de dezenas de elementos da polícia sul-coreana e do Gabinete de Investigação da Corrupção, que iriam deter o ex-chefe de estado para interrogatório.

Esta sexta-feira, estão também a decorrer em Seul manifestações contra e a favor do presidente deposto. Os apoiantes de Suk-yeol usam bandeiras americanas e também a frase “Stop the steal”, utilizada por apoiantes de Donald Trump depois das eleições presidenciais de 2020, vencidas pelo ainda presidente norte-americano Joe Biden. São já várias as imagens que circulam.