Siga aqui o nosso liveblog que acompanha o conflito no Médio Oriente

O exército israelita afirmou, esta sexta-feira, ter detetado um míssil disparado do Iémen, de onde os rebeldes Huthis lançaram recentemente vários ataques contra Israel, e disse estar a examinar informações sobre a queda de destroços.

“Foi detetado um míssil que atravessou o território israelita a partir do Iémen”, escreveu o exército na plataforma de mensagens Telegram.

O exército acrescentou que “intercetores foram lançados em direção ao alvo” e que os detalhes do disparo ainda estão a ser estudados.

“Foi recebido um relatório sobre a queda de um fragmento de um intercetor na zona de Modi’in”, centro de Israel, referiu.

O serviço de emergência israelita Magen David Adom declarou que, “de momento, não foram recebidas quaisquer informações sobre ataques com foguetes ou lesões físicas”, embora doze pessoas tenham ficado feridas a caminho de um abrigo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Após o início da guerra na Faixa de Gaza, os rebeldes Huthis começaram a atacar com drones e mísseis território israelita e navios ligados a Israel no mar Vermelho e no mar Arábico, em resposta à ofensiva israelita no enclave palestiniano, que já matou mais de 45.500 pessoas.

Nas últimas semanas, os rebeldes Huthis aumentaram a frequência dos bombardeamentos contra Israel.

Em 30 de dezembro, Israel emitiu um alerta de disparos de mísseis do Iémen contra várias partes do país, incluindo Jerusalém.

Três dias antes, os Huthis reivindicaram a autoria de um ataque ao aeroporto israelita Ben Gurion, 15 quilómetros a sudeste de Telavive, com um míssil balístico, depois de o exército israelita ter atacado o aeródromo de Sanaa horas antes, matando seis pessoas e ferindo 40.

O exército israelita acusou o grupo armado iemenita de receber financiamento iraniano e de agir como agente de Teerão.

Os Huthis, tal como a organização xiita libanesa Hezbollah, iniciaram a campanha de lançamento de projéteis contra Israel na sequência da ofensiva em Gaza, que dura há mais de 14 meses.