As viagens marítimas entre as ilhas da Madeira e Porto Santo programadas para sábado foram canceladas devido às previsões de más condições meteorológicas na orla marítima da região, informou esta sexta-feira a concessionária do navio Lobo Marinho.

Na sua página oficial, a Porto Santo Line indica que as ligações com partida do Funchal prevista para as 8 da manhã e o regresso do Porto Santo pelas 18 horas não se vão realizar por causa das “más condições meteorológicas” naquela ilha, porque “poderiam colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio”.

A concessionária adianta que as passagens ficam “automaticamente remarcadas” para o dia seguinte, domingo, saindo o navio do Funchal às 8 horas e regressando do Porto Santo pelas 19 horas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso amarelo as regiões montanhosas da Madeira devido a previsões de precipitação, “por vezes forte” e “com condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo”, que vigora entre as 6 horas e as 12 horas de domingo.

O mesmo aviso amarelo vai estar em vigor entre as 9 horas de domingo e as 11 horas de segunda-feira para a situação de agitação marítima, apontando o IPMA para ondas de sudoeste com quatro a cinco metros, passando a vagas de noroeste na segunda-feira.