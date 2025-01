A Casa Municipal da Cultura de Coimbra vai acolher, a partir de segunda-feira, uma mostra de capas de discos de vinil dedicada ao cantor Marco Paulo (1945-2024), foi anunciado esta sexta-feira.

Intitulada Marco Paulo: Canções de uma vida, a exposição, patente até 27 de março, “é um tributo a um dos cantores mais marcantes e incontornáveis da música portuguesa”, afirmou a Câmara Municipal de Coimbra, numa nota enviada à agência Lusa.

A mostra, composta por discos single, EP e álbuns, que fazem parte do acervo discográfico da Biblioteca Municipal de Coimbra, reúne muitos dos sucessos do artista, como Canção proibida/Ninguém, ninguém (1978), o seu primeiro disco de ouro, ou Eu tenho dois amores (1980), que foi triplo de ouro.

Marco Paulo consolidou uma carreira musical e artística que se estendeu por mais de cinco décadas, tendo conquistado a admiração do público português.

“Com uma voz marcante e um perfil artístico inconfundível, tornou-se uma figura central da música popular portuguesa, garantindo-lhe um lugar na história da música e da cultura nacional”, referiu ainda a mesma nota do município.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Promovida pela Divisão de Bibliotecas e Arquivos da autarquia, a iniciativa é de entrada livre.

Paralelamente, e de modo a assinalar o Dia Mundial do Compositor, celebrado a 15 de janeiro, a Biblioteca Municipal de Coimbra vai promover edições especiais da atividade o Regresso ao Vinil — audição dos discos de vinil do acervo discográfico.

A iniciativa vai estar disponível de 13 a 17 de janeiro, entre as 14h00 e as 17h00, para além dos dias habituais: às quartas-feiras, na segunda e na quarta semana do mês (nos dias 8 e 22).

“Uma das audições em destaque vai para os discos do músico e compositor português Carlos Paredes, neste ano comemorativo do 100.º aniversário do seu nascimento, entre outros da preferência dos leitores da Biblioteca Municipal”, acrescentou.