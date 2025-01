O Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Madeira, atendeu 5.000 utentes durante a época de Natal e passagem de ano, indicou esta sexta-feira o Serviço Regional de Saúde (Sesaram), realçando que todos os cuidados foram salvaguardados.

Em comunicado, o Sesaram refere que, desde 20 de dezembro, o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, “assegurou cuidados de saúde emergentes a mais de 5.000 pessoas, uma média diária de atendimentos na ordem dos 400 utentes, atendidos dentro dos tempos normais”.

“Durante este período festivo, a porta do Serviço de Urgência nunca se fechou, nem foi recusado o atendimento a alguém. Muito pelo contrário, neste serviço salvaram-se vidas, devolveram-se sorrisos e, em muitos casos, foi dada segurança aos milhares de idosos que foram encaminhados para este serviço”, lê-se na nota.

Foram garantidos a todos os utentes “os cuidados de saúde necessários à sua situação de doença emergente, inclusive medicamentos”, salienta o Sesaram, ressalvando que, nos casos em que pode faltar algum medicamento, o mesmo “é substituído por um outro produto com as mesmas características”.

“A falta de medicamentos ocasional no SU [Serviço de Urgência], causada pela grande afluência neste período, não condicionou os cuidados de saúde, levou sim à substituição de alguns produtos farmacêuticos e a desencadear pedidos excecionais aos fornecedores para assegurar o cumprimento rigoroso da entrega dos medicamentos nas datas programadas, mesmo em dias festivos”, assegura o Serviço Regional de Saúde.

O Sesaram indica que os constrangimentos no Aeroporto da Madeira antes do Natal, devido ao mau tempo, também condicionaram a receção de medicamentos.

O Serviço Regional de Saúde adianta, por outro lado, que teve de assegurar esta sexta-feira “uma cama, alimentação e bem-estar a 230 utentes em situação de alta clínica”.

A autoridade regional diz estar a encetar contactos com o Instituto de Segurança Social para “identificar instituições de cariz social com capacidade para acolher estes utentes”, assim como os seus familiares “no sentido de os informar das diferentes possibilidades existentes na comunidade para manterem os seus idosos em casa com o apoio das equipas de saúde e Segurança Social”.