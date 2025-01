Porque as escolas de condução não formam, os carros são velhos, não se intervém nos pontos críticos.

Afinal, não deveria o Plano de Ação da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária reduzir para metade os números da sinistralidade?

Explicações não faltam e números de vítimas ainda menos: só entre Janeiro e Julho de 2024, em Portugal, foram registados 21.486 acidentes que resultaram em 272 vítimas mortais e 1.543 feridos graves.

Agora que tanto se fala de segurança temos de perguntar: Portugal é um país seguro na estrada?

