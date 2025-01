Os funcionários da Veolia que trabalham nas instalações da Super Bock Bebidas decidiram suspender a greve marcada para segunda-feira, após a empresa ter aberto um “canal de diálogo e negociação do caderno reivindicativo”, foi esta sexta-feira anunciado.

A Veolia “deu conta da irredutibilidade dos trabalhadores na defesa dos seus direitos, bem como a sua aprimorada organização para a greve, que teria impactos na operacionalidade da Super Bock, e solicitou a realização de uma reunião, assegurando intenção de corrigir todas as ilegalidades identificadas, bem como abertura para negociar melhorias aos salários e condições de trabalho dos trabalhadores”, sinalizou o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (Sintab), em comunicado.

Tendo em conta esta abertura para a negociação, os trabalhadores decidiram suspender a greve que iria começar a partir da meia noite da próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2025, durando 24 horas.

Os funcionários da Veolia consideram que a marcação da reunião e a abertura para negociar foi “um passo que representa apenas o início de um processo que os trabalhadores esperam produtivo e concretizador, tendo por isso tomado esta atitude de responsabilidade, em valorização das possibilidades de alcance do sucesso pela via do diálogo e da negociação, esperando que a empresa tenha postura semelhante”.

A Veolia assegura, na Super Bock, “a operação nas centrais de energia, na ETAR, e na manutenção dos edifícios”, explicou o Sintab.