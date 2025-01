O primeiro de seis dias das cerimónias fúnebres de Jimmy Carter arrancou em Plains, a cidade onde o ex-Presidente dos EUA nasceu em 1924. Muitos quiseram prestar uma última homenagem ao Prémio Nobel da Paz de 2002.

Jimmy Carter morreu a 29 de dezembro de 2024, em casa. O caixão com os restos mortais do 39.º Presidente dos EUA, que esteve na Casa Branca entre 1977 e 1981, foi transportado por antigos e atuais membros do Serviço Secreto, que acompanharam Carter durante anos.

O cortejo fúnebre passou pela rua principal de Plains, pela quinta onde Jimmy Carter passou a infância e as primeiras décadas de vida enquanto produtor de amendoins.

Ainda durante o dia, o cortejo fez uma paragem no Capitólio Estadual da Geórgia, em Atlanta. A última paragem foi o Centro Presidencial Carter, a sede das atividades filantrópicas de Jimmy Carter depois da Casa Branca. O corpo ficará em câmara ardente na biblioteca do centro.