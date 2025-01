Scholz apelida de "erráticas" declarações de Musk sobre política alemã. "Alemanha é democracia forte. Não importa o que o Sr. Musk diga"

"Na Alemanha tudo acontece de acordo com a vontade dos cidadãos e não de acordo com as declarações erráticas de um multimilionário norte-americano", responde Olaf Scholz.