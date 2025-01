A californiana Ethos concebeu um “brinquedo” que se destina aos fãs do skate e do surf, que buscam uma nova forma de aumentar a adrenalina. Denominado DRYFT1, este triciclo permite como os outros trikes percorrer as descidas em derrapagem controlada (drift) ou, como se diz na gíria, completamente atravessado. Só que este consegue igualmente lidar com as subidas do mesmo modo, apoiado no motor eléctrico instalado na roda da frente.

Os triciclos equipados com rodas traseiras fabricadas num material de baixa aderência, para lhes permitir deslizar, não são propriamente uma novidade, pois há destes veículos produzidos para miúdos (e graúdos) a divertir jovens que tradicionalmente se dedicam ao skate um pouco por todos os EUA, com destaque para a Califórnia. De acordo com a Ethos, o DRYFT1 é uma mistura de surfboard e skateboard, mas vocacionado para o asfalto.

A frente do DRYFT1 parece herdada de uma BMX eléctrica, mas com o motor alimentado por bateria instalado na roda dianteira. O motor tem uma potência de 500 W, o dobro das bicicletas eléctricas comercializadas na Europa, com a bateria a ter capacidade suficiente para garantir até 20 milhas de autonomia, o que equivale a cerca de 32 km.

Com uma velocidade ligeiramente superior a 30 km/h, o trike eléctrico pode ser utilizado com a mesma facilidade para chegar à escola ou para se deslocar para o trabalho, onde é bem provável chegar com um sorriso rasgado. E pode ainda optar por um dos dois modos de condução, o Slide Mode ou o Carve Mode, sendo o primeiro o das “atravessadelas”, com maior potencial de diversão. Mas é provável que o maior entrave a um maior volume de vendas deste “brinquedo” seja o preço, que é de 3500 dólares nos EUA, ou seja, cerca de 3400€ em Portugal.