A estrada que atravessa o maciço central da Serra da Estrela está fechada ao trânsito devido à queda de neve, confirmou a Proteção Civil à agência Lusa.

A Estrada Nacional (EN) 339 está cortada “entre as Penhas da Saúde, no concelho da Covilhã (distrito de Castelo Branco), e a Lagoa Comprida, no concelho de Seia (distrito da Guarda), desde as 20h15”, disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha previsto queda de neve acima dos 1.200 metros para o final de tarde deste domingo e madrugada de segunda-feira.