Dez distritos do continente estão esta segunda-feira sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de sudoeste com 4 a 5 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estarão com aviso até às 06h00 desta segunda-feira.

Também os distritos da Guarda e Castelo Branco estão sob aviso amarelo até às 18h00 desta segunda-feira devido à queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, baixando gradualmente a quota para 1.200 metros.

O IPMA emitiu aviso laranja para o grupo ocidental dos Açores (Flores e Corvo) por causa da agitação marítima entre as 06h00 de terça-feira (07h00 em Lisboa) e as 00h00 (01h00 em Lisboa) de quarta-feira.

As ilhas das Flores e Corvo vão estar sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte entre as 00h00 (01h00 em Lisboa) e as 06h00 de terça-feira (07h00 em Lisboa) e entre as 00h00 (01h00 em Lisboa) e as 09h00 de quarta-feira (10h00 em Lisboa).

Também por causa da agitação marítima forte, os grupos central (São Jorge, Faial, Pico, Graciosa e Terceira) e oriental (São Miguel e Santa Maria) vão estar sob aviso amarelo entre as 06h00 de terça-feira (07h00 em Lisboa) e as 09h00 de quarta-feira (10h00 de Lisboa) e entre as 15h00 de terça-feira (16h00 em Lisboa) e as 06h00 de quarta-feira (07h00 em Lisboa), respetivamente.

Os grupos ocidental e oriental vão estar também sob aviso amarelo por causa da chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, até às 12h00 de terça-feira (13h00 em Lisboa).

Sob aviso amarelo por causa da chuva, vai estar igualmente o grupo central entre as 12h00 desta segunda-feira (13h00 em Lisboa) e as 12h00 de terça-feira (13h00 em Lisboa).

O IPMA emitiu ainda aviso amarelo de vento forte para o grupo ocidental entre as 03h00 (04h00 em Lisboa) e as 21h00 de terça-feira (22h00 em Lisboa), para o grupo oriental entre as 00h00 (01h00 em Lisboa) e as 18h00 de terça-feira (19h00 em Lisboa) e grupo central entre as 06h00 (07h00 em Lisboa) e as 21h00 de terça-feira (22h00 em Lisboa).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.