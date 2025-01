A polícia militar belga deteve esta segunda-feira um homem armado com uma faca que tentou entrar no gabinete do primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo, em Bruxelas, anunciaram as autoridades.

De acordo com as mesmas fontes, De Croo, primeiro-ministro em exercício desde as legislativas de 09 de junho, estava ausente do seu gabinete.

As autoridades belgas abriram um inquérito ao incidente do qual não resultaram quaisquer vítimas.

Hoje de manhã, um homem aproximou-se da residência oficial do primeiro-ministro, tendo ameaçado os militares presentes no local, que neutralizaram o suspeito até à chegada da polícia, segundo as informações disponibilizadas pelas autoridades.

Voici l’homme qui est entré armé au 16 rue de la Loi : il voulait pénétrer dans le bureau d’Alexander De Croo (photo) https://t.co/TunbteeWQt pic.twitter.com/SJQuV4V2dq — Sudinfo LaCapitale (@LaCapitale_be) January 6, 2025

A rua de la Loi, onde está instalada, no número 16, a residência oficial do primeiro-ministro, é uma das mais movimentadas da capital belga e que alberga vários edifícios oficiais do país e da União Europeia (UE).