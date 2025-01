A taxa de inflação homóloga na Alemanha acelerou para 2,6% em dezembro, mais 0,4 pontos que em novembro (2,2%), segundo a primeira estimativa anunciada esta segunda-feira pela agência federal de estatística alemã (Destatis).

No conjunto do ano 2024, a inflação foi de 2,2%, segundo o indicador principal do índice de preços ao consumidor (IPC) alemão.

Este é o terceiro mês consecutivo de aumentos homólogos, de acordo com a Destatis.

Em comparação com o mês anterior, o aumento da taxa de inflação alemã situou-se em 0,4% em dezembro.

A taxa de inflação excluindo alimentos e energia, a chamada inflação subjacente, foi de 3,1% em dezembro, mais uma décima de ponto percentual do valor registado em novembro.

Os preços dos serviços aumentaram 4,1%, os dos produtos alimentares 2% e os dos bens 1,1%.

Em contrapartida, os preços da energia registaram uma descida de 1,7%.

Por sua vez, o valor da inflação harmonizada, utilizado pelo Eurostat nas suas estatísticas, foi de 2,9% no final de 2024, mais sete décimas de ponto percentual do que no mês anterior.