O Museu do Louvre, em Paris, registou 8,7 milhões de visitantes em 2024, uma quebra de quase 2% em relação ao ano anterior, enquanto os museus do Prado e Rainha Sofia, em Madrid, registaram aumentos até 9%.

A descida de 200 mil visitantes comparativamente a 2023 — quando registou 8,9 milhões de entradas — foi sentida sobretudo durante o verão de 2024, quando se realizaram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, mas o Museu do Louvre mantém-se como o mais visitado do mundo.

Em julho e agosto, que incluíram parte do período em que os Jogos Olímpicos decorreram em Paris, o museu recebeu 1,3 milhões de visitantes, um número 14% inferior ao de julho-agosto de 2023, segundo a AFP.

O Louvre teve de encerrar nos dias 25 e 26 de julho, dia da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos.

Em 2023, este espaço museológico da capital parisiense tinha regressado a um nível de visitantes próximo do pré-Covid, altura em que a maioria dos museus desceram em números de visitas devido aos constrangimentos para evitar a propagação da doença a nível mundial.

De acordo com os dados oficiais, em 2024, 77% dos visitantes do Louvre vieram do estrangeiro, incluindo 13% dos Estados Unidos, com vários países europeus representados: 5% de Itália, do Reino Unido e Alemanha, e 4% de Espanha.

“Os visitantes chineses [6% contra 2,4% no ano anterior] começam a registar um regresso significativo”, sublinhou o museu, que há um ano aumentou para 22 euros o preço do bilhete normal. No ano passado, 28% dos visitantes foram admitidos gratuitamente no Louvre.

Outros museus de Paris populares entre os turistas – o de Orsay e a Orangerie — também registaram descidas, recebendo 4,9 milhões de visitantes em 2024, em comparação com 5,07 milhões no ano anterior, de acordo com a instituição pública.

Em Espanha, na capital, o Museu do Prado superou o seu recorde de 2023, subindo 6,6%, com 3.457.057 visitas, enquanto o Museu Rainha Sofia registou um aumento de 9%, com 1.537.105 visitantes, segundo dados divulgados pela agência EFE.

Apesar de estes principais museus de arte terem recebido mais visitantes em 2024 do que no ano anterior, o Thyssen-Bornemisza, igualmente em Madrid, recebeu 951.821 pessoas para visitar a sua coleção permanente e exposições temporárias, menos 6% do que em 2023.

Globalmente, 57,6% das visitas foram provenientes de Espanha, 41,1% de Madrid e 16,4% do resto de Espanha, e 42,4% do estrangeiro.

De acordo com a lista dos 100 museus mais populares do mundo, compilada pelo The Art Newspaper, em 2023 o Louvre destacava-se dos demais com uma diferença de dois milhões de visitantes face aos Museus do Vaticano, em segundo lugar.

O top 5 de 2023 era completado por museus como o Britânico, em Londres, o Metropolitano, em Nova Iorque, e a Tate Modern.

Na lista dos 100 museus mais visitados em 2023 figurava um português, o de Serralves, no Porto, com 1,1 milhões de pessoas, número que terá sido superado em 2024, ano que, segundo as estimativas da fundação, fecharia com 1,24 milhões de visitantes.