O líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, criticou esta segunda-feira os planos do Governo PSD/CDS-PP para a saúde, educação e habitação, afirmando que “estão a falhar” e que o governo carece de “espírito reformista”.

“Nos seus primeiros meses, o governo lançou vários planos: planos para a saúde, planos para a educação, planos para a habitação, planos para a economia, e agora é o momento em que esses planos se confrontam com a realidade e percebemos que esses planos estão a falhar. Falta ao governo da AD espírito reformista para mudar estruturalmente as questões da saúde, da habitação e da educação”, afirmou o líder da IL à Lusa, durante uma visita à empresa Silvex, em Benavente, no distrito de Santarém.

Rui Rocha defendeu que o plano do governo para a saúde, que já “tinha falhado no verão”, está a voltar a falhar no inverno, fazendo referência a “urgências com dezenas de horas de atendimento“.

“Foi criada uma linha do SNS para onde as pessoas têm que ligar antes de ir para as urgências. Eu pergunto se isso está a funcionar (…) O Hospital de Santa Maria atingiu 17 horas de espera para pulseira amarela”, afirmou.

O líder da IL também se manifestou contra o novo mapeamento das freguesias, que envolve a desagregação de 124 uniões de freguesias, afirmando que o processo tem como objetivo a distribuição de cargos políticos.

“Este processo, tal como está a ser desenvolvido, tem um único objetivo: distribuição de cargos políticos, promovida pelo PS, pelo PSD com a anuência do chega. É o Portugal de sempre, o Portugal do passado, que quer mais uma vez lançar um processo que tenha como objetivo distribuir cargos políticos”, acusou Rui Rocha.

Sobre as candidaturas presidenciais até agora anunciadas, Rui Rocha lamentou a falta de uma “visão liberal” que defenda “um Estado menos interventivo, com menos despesa, mais racional e que liberte recursos”.

“Temos assistido ao lançamento sucessivo de candidaturas que preenchem sempre um espaço muito semelhante, que é o espaço de quem quer mais estado, mais despesa e menos racionalidade do Estado. Todas as candidaturas anunciadas ou pré anunciadas, nenhuma delas questiona o papel do Estado. A Iniciativa Liberal não encontra em nenhuma das candidaturas até agora anunciadas ou sugeridas o preenchimento dessa Visão liberal”, disse.

O líder da IL também destacou a importância da próxima convenção do partido, considerando-a essencial para a clarificação do sentido do partido.

“Ansiamos pelo dia da Convenção para que essa clarificação do partido se faça”, afirmou.