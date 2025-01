Elon Musk poderá estar interessado em comprar o clube de futebol inglês Liverpool, afirma o seu pai, Errol, em entrevista à Times Radio. O magnata, que agora se encontra numa “disputa” com o governo trabalhista britânico, tem ligações à cidade e o sucesso recente do clube também pode ser motivo de interesse.

“[Elon] gostaria, sim, obviamente”, disse Errol Musk, defendendo que estaria no interesse de qualquer pessoa ser o proprietário do clube. No entanto, a sua resposta não representa uma garantia de que o dono da rede social X, Tesla e SpaceX irá acrescentar mais uma grande pasta ao seu portefólio. Errol confirma que o filho está interessado, “mas isso não significa que o irá comprar”.

Questionado pela jornalista, uma fã assumida do clube, o pai do magnata explica que a avó paterna de Elon nasceu em Liverpool, tendo família ainda na região. “Tive a sorte de conhecer muito sobre os Beatles porque eles cresceram com alguns dos meus familiares”, adianta Errol, reforçando a sua estima pela cidade localizada no ponto de convergência entre o rio Mersey e o Mar da Irlanda. A família acabou por emigrar para a África do Sul, onde acabaram por nascer as gerações seguintes.

Não é a primeira vez que se ouve o nome de Elon Musk associado ao mundo do futebol. Em 2022, na plataforma que agora preside, Musk sugeriu, em tom de brincadeira, comprar o Manchester United depois da derrota de 4-0 contra o Brentford. Numa outra publicação de clarificação, esclareceu que não tinha a intenção de comprar qualquer equipa desportiva. Contudo, Musk escreveu que se fosse comprar qualquer clube, seriam os red devils, a sua “equipa favorita” quando era criança.

Although, if it were any team, it would be Man U. They were my fav team as a kid. — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022