O Governo aprovou a exclusão de 32,7 hectares de terreno do perímetro florestal da Alva de Pataias para permitir o alargamento da zona industrial em mais 20 lotes e a instalação de uma multinacional da área da saúde.

A desafetação do regime florestal parcial da área de 32,72 hectares, na freguesia de Pataias, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, “vai permitir dar cumprimento ao negócio, que neste momento está concluído, com uma multinacional” que ali pretende instalar “uma unidade fabril de praticamente 11 hectares”, disse, esta segunda-feira, à agência Lusa o presidente da Câmara, Hermínio Rodrigues (PSD).

Em causa está um investimento de cerca de três milhões de euros por parte de uma empresa dinamarquesa que produz instrumentos médicos e que, aquando da negociação do terreno, comunicou à autarquia a intenção de criar 500 postos de trabalho.

A expectativa do autarca é “ainda este mês, ou no máximo no próximo, fazer a escritura da venda” e avançar com a construção “de mais de 20 lotes também naquela zona para ampliar a zona industrial”.

À agência Lusa, Hermínio Rodrigues afirmou ainda que a ampliação da zona industrial representará para o município “um investimento de 2 milhões de euros em infraestruturas”, verba que pretende candidatar a fundos comunitários no próximo mês de fevereiro.

O decreto de desafetação, publicado na sexta-feira em Diário da República (DR), procedeu à exclusão do regime florestal parcial desta parcela de terreno e, como “medida compensatória”, à submissão ao mesmo regime de uma área total de 32,72 hectares, pertencente ao município de Alcobaça e localizada nas freguesias do Bárrio e de Alcobaça e Vestiaria.

O decreto estabelece ainda que a ampliação da zona industrial na parcela de terreno desafetada deve ocorrer no prazo de cinco anos e, se tal não se verificar, a mesma parcela será automaticamente reintegrada no Perímetro Florestal da Alva das Pataias e também submetida ao regime florestal parcial.

De acordo com Hermínio Rodrigues, numa segunda fase deverá ser desafetada uma nova parcela de terreno, totalizando as duas exclusões do regime florestal uma área total de cerca de 53 hectares.