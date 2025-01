O Teatro Oficina, em Guimarães, já tem uma nova direção artística: Bruno dos Reis foi o escolhido para o biénio 2025-2026. A informação já consta no site da instituição que, contactada pelo Observador, remeteu mais detalhes sobre a programação para breve.

Bruno dos Reis é dramaturgo, encenador e professor. É, desde 2018, responsável pela direção artística do GrETUA — Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro (UA). Natural daquela cidade, estudou Línguas e Estudos Editoriais na UA e, em Lisboa, Cinema Imagem em Movimento, pode ler-se numa nota biográfica na página da Universidade de Aveiro.

De 2012 a 2014 integrou a Efémero — Companhia de Teatro de Aveiro, onde foi intérprete e criador. No Porto, orientou espetáculos resultantes de Provas de Aptidão Profissional de alunos da ACE — Escola de Artes, bem como do Mestrado em Artes Cénicas da ESMAE. Em 2018, foi um dos criadores convidados do projeto K Cena, no Teatro Nacional de São João, coordenado por Nuno M. Cardoso. Durante a pandemia, de 2020 a 2021, foi um dos programadores do festival Cultura Em Tempos de (In)certeza, organizado pelo Teatro Aveirense e a Câmara Municipal de Aveiro.

Em 2023, assinou o texto e encenação do espetáculo Vi o Ayrton Senna morrer nos olhos do meu irmão, sobre o ritual de oferecer presentes. A peça, que se estreou no Teatro Aveirense, foi um dos destaques da rentrée para o Observador.

Bruno dos Reis sucede a Mickaël de Oliveira e a Sara Barros Leitão no Teatro Oficina, instituição criada em 1994 com o objetivo de dotar a cidade de Guimarães de uma estrutura capaz de combater as assimetrias regionais, proporcionando aos cidadãos espaços de formação e fruição cultural na área do teatro. Em 2022, a direção d’A Oficina, cooperativa cultural de Guimarães, decidiu mudar o modelo de funcionamento do Teatro Oficina, a companhia teatral, atribuindo-lhe uma direção artística convidada: a atriz e encenadora Sara Barros Leitão, que ocupou o cargo por um período de um ano. No biénio 2023-2024 coube essa tarefa ao dramaturgo Mickaël de Oliveira.