Um homem foi detido pela PSP, na sequência de buscas domiciliárias em Matosinhos e Gondomar, no distrito do Porto, na posse de duas armas e mais de 400 munições por suspeita de furtar carros, anunciou esta terça-feira esta força policial.

Em comunicado, a PSP explicou que o suspeito, de 43 anos, tinha na sua posse duas armas de fogo, nomeadamente um revólver e uma pistola, 423 munições de diferentes calibres, um bastão extensível, uma arma de ar comprimido em formato pistola e 15 botijas de gás.

A detenção deste suspeito, que vai ser presente na quarta-feira às autoridades judiciárias, aconteceu na sequência de uma investigação em curso desde agosto de 2023 por causa de crimes de furtos de carros e estabelecimentos comerciais e roubos.

No âmbito desta investigação, apelidada de “Operação Erithacus”, a 3 de dezembro de 2024, a PSP deteve seis homens, entre os 32 e 41 anos, igualmente na Área Metropolitana do Porto.

Naquela ocasião, a PSP explicou que aqueles seis detidos pertenciam a um grupo criminoso organizado que se dedicava ao furto de veículos que, depois, desmantelavam e a roubos de pessoas, designadamente proprietários de gasolineiras que ao final do dia regressavam com o montante de dinheiro do dia.

“Na concretização destes crimes, além da agressividade empenhada, ostentavam e intimidavam as vítimas através de armas de fogo”, frisou.

As vítimas, segundo a PSP, eram escolhidas de forma criteriosa, visando apropriar-se de elevadas quantias monetárias.

Aquando da detenção, os agentes policiais apreenderam-lhes mais de 30.000 euros, cinco armas de fogo, inibidores de sinal GSM, um rotativo luminoso semelhante aos utilizados pelas viaturas policiais, quatro viaturas ligeiras, dois motociclos e aproximadamente 450 doses de droga (haxixe, cocaína e liamba).

Alguns dos detidos já foram condenados por crimes semelhantes, outros têm registo criminal de crimes idênticos, acrescentou a fonte.