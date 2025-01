O Departamento de Investigação Criminal da Polícia Nacional de Timor-Leste esclareceu esta terça-feira que foi uma “bala perdida” que atingiu a casa do ex-presidente timorense Francisco Guterres ‘Lu Olo’ na madrugada de 1 de janeiro.

“A equipa do Departamento de Investigação Criminal, em conjunto com a equipa técnica forense, realizou a reconstituição do local do incidente. Descobrimos que o projétil de nove milímetros resultou de um disparo para o ar, mas ainda não conseguimos identificar o tipo de arma”, disse o chefe daquele departamento da polícia, superintendente João Belo.

O superintendente, que falava em conferência de imprensa, disse que o caso foi entregue ao Ministério Público e que foi solicitado apoio a parceiros para realizar exames balísticos para determinar o tipo de arma utilizada.

“Pedimos também a colaboração da comunidade ou de qualquer pessoa que tenha conhecimento ou tenha visto alguém disparar para informar a nossa equipa e ajudar no processo de investigação, pois, até ao momento, o autor do disparo ainda é desconhecido”, afirmou o superintendente João Belo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O oficial da polícia timorense informou que um outro incidente do género, também ocorrido na madrugada de 1 de janeiro, em Díli, provocou ferimentos numa criança de quatro anos, que foi atingida com uma bala perdida na perna.

Em relação ao período entre o Natal e a passagem de ano, a polícia nacional registou vários casos de confrontos em bairros de várias localidades de Timor-Leste e de violência doméstica.

“Os casos mais comuns foram confrontos físicos, num total de cinco, e casos de violência doméstica, num total de 20. Estes casos foram considerados os mais graves durante o período entre 22 de dezembro de 2024 e 02 de janeiro de 2025”, disse o superintendente João Belo.