O homem de 33 anos suspeito de ter violado, há cerca de um ano e meio, a ex-companheira, em Évora, detido no domingo pela Polícia Judiciária (PJ), ficou em prisão preventiva, revelou esta terça-feira o Ministério Público (MP).

Em comunicado, o Ministério Público indicou que, na sequência da emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito, o MP apresentou esta terça-feira o arguido a primeiro interrogatório judicial, “indiciado pela prática de crimes de violência doméstica e de violação agravada, de que foi vítima a ex-companheira, igualmente com 33 anos”.

“Encontra-se fortemente indiciado que, no decurso do relacionamento, o arguido maltratava física e psicologicamente a vítima, incluindo com agressão sexual violenta, ocorrida em junho de 2023, no interior da residência de ambos, sita em Évora”, adiantou.

O Ministério Público acrescentou que, após realizado o interrogatório e “verificados os perigos de continuação da atividade criminosa e de fuga, o MP promoveu aplicação da medida de coação de prisão preventiva, que mereceu a concordância do juiz de instrução criminal”.

As investigações prosseguem sob a direção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora (2.ª Secção especializada) com a coadjuvação da Unidade Local de Investigação Criminal de Évora da PJ.

A polícia indicou na segunda-feira, em comunicado, que o suspeito foi detido por elementos daquela unidade local no domingo, em Setúbal.

Após a agressão, a mulher ficou “em estado grave e com necessidade de assistência hospitalar”.

O homem está indiciado da prática dos crimes de violência doméstica e violação agravado, e estava “em parte incerta desde a data dos factos”.

O detido já possui antecedentes criminais por outro tipo de crimes pelos quais já cumpriu pena de prisão efetiva.