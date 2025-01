O tenista português Jaime Faria qualificou-se esta terça-feira para a segunda ronda de qualificação para o Open da Austrália, ao vencer o neerlandês Gijs Brouwer.

Na primeira partida em Melbourne, o parcial inicial foi equilibrado mas acabou por pender por 6-4 para Faria, de 21 anos, 17.º cabeça-de-série da qualificação.

Brouwer, de 28 anos, 192.º do ranking do ATP, sentiu a perda do primeiro ‘set’ e Faria aproveitou para ganhar uma vantagem de 3-0 no segundo parcial.

O lisboeta, 124.º do mundo, geriu a vantagem e conquistou o set por 6-3, fechando o encontro em uma hora e três minutos.

Na segunda ronda da qualificação para o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, Faria vai defrontar o australiano Dane Sweeny.

Também na segunda ronda está o português Henrique Rocha, que uma hora antes tinha batido o alemão Henri Squire em dois parciais, por 6-3 e 6-3, após uma hora e dois minutos.

Rocha vai defrontar o veterano Marton Fucsovics, terceiro cabeça-de-série da qualificação.

O húngaro de 32 anos derrotou esta terça-feira o espanhol Oriol Roca Batalla em dois parciais, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 24 minutos.