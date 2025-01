Em atualização

As buscas no rio Tejo pelos dois pescadores desaparecidos após a colisão de um barco com um catamarã, na segunda-feira, foram retomadas na manhã desta quarta-feira, mas ficarão limitadas a brigadas apeadas entre as 9h e as 15h devido à previsão de mau tempo.

O comandante Paulo Vicente, da Capitania do Porto de Lisboa, explicou que as operações arrancaram às 8h, com uma embarcação da estação salva vidas da Capitania de Lisboa e com patrulhas da policia marítima nas margem norte e sul, adiantando que, com o agravamento do estado do tempo, foi decidido condicionar as operações entre as 9h e as 15h.

“As condições meteorológicas não são boas, vai haver um aviso amarelo de mau tempo, vento e de chuva, e isso vai condicionar as operações, pelo que vamos remeter-nos apenas às patrulhas apeadas nas duas margens” nesse período, explicou em declarações aos jornalistas em Cacilhas.

Ainda de acordo com Paulo Vicente, o trabalho das autoridades passa “um bocadinho por esperar a evolução dos acontecimentos e tentar responder se, entretanto, vierem à tona os desaparecidos”: “É isso que nós assumimos desde o início, que há dois desaparecidos, que estão nas águas do Tejo — esperemos que estejam nas águas do Tejo, porque há fluxos, ciclos de marés que podem também empurrar estas vítimas para fora da barra de Lisboa”.

Neste momento, o perímetro das buscas contempla já os limites do Tejo, da responsabilidade da Capitania de Lisboa.

O barco de pesca seguia com quatro pessoas a bordo quando aconteceu o acidente com o catamarã — dos dois feridos que foram transportados para o hospital, um já teve alta. O Observador contactou na manhã desta quarta-feira o hospital Garcia de Orta, que não prestou qualquer esclarecimento sobre a evolução do estado da outra vítima.